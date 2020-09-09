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Фестиваль

Фестиваль "Добрые люди" посетили более 1 миллиона человек

Фото: пресс-служба
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В Москве закончился фестиваль гражданского общества "Добрые люди", проводимый Общественной палатой РФ. На девять дней, с 29 августа по 6 сентября, Парк искусств "Музеон" превратился в центр российской благотворительности. В этом году мероприятие стало самым массовым за всю свою историю – его посетило свыше 1,2 млн человек.

"Мы столкнулись с тем, что в период пандемии подавляющее число наших партнеров – добровольцев, благотворительных организаций – не просто не остановили, а усилили свою работу, стали еще более активными, поэтому, конечно, мы должны были помочь им показать себя и рассказать о себе, – рассказала глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева о ключевой идее фестиваля. – Мне кажется, что такие праздники, такие фестивали помогают не просто знакомиться с неравнодушными людьми, они помогают нам всем еще больше верить в добро. Добрых людей очень много. Мы хотим, чтобы их было еще больше".

На площадках фестиваля было проведено 290 мастер-классов и 44 лекции. Волонтеры собрали 45 кг батареек для последующей утилизации, более 200 книг и 450 комплектов канцелярских принадлежностей передано для детей-сирот. Более 1000 участников оставили на бумажных журавликах "Дерева желаний" свои добрые напутствия для взрослых и детей, находящихся на лечении в социальных учреждениях.

В зоне мастер-классов проходили социально-ориентированные мероприятия: обучение жестовому языку и чтению шрифта Брайля, правилам дорожного движения, основам независимой жизни человека на инвалидной коляске, правильному поведению с людьми с ограниченными возможностями здоровья и гуманному отношению к животным. Все желающие могли научиться оказанию первой помощи и узнать об особенностях ухода за паллиативными пациентами. Одними из самых популярных были занятия по росписи экосумок и творческие мастер-классы, лучшие работы были переданы благотворительным фондам.

Фото: пресс-служба

Ежедневно на площадке проходили творческие активности: занятия по актерскому мастерству, культуре речи и пению, различные виды танцев, тренинги по личной эффективности, создание граффити тегов и др. Большое внимание было уделено культуре народов России: состоялись мастер-классы по колокольному звону, изготовлению русских народных кукол и росписи матрешек, ежедневно на подиуме фестиваля проходили танцы народов Кавказа.

В лектории выступило более 60 известных спикеров: членов Общественной палаты РФ, лидеров крупнейших благотворительных фондов, представителей медиасреды и экспертов-практиков.

Одним из ярких событий фестиваля стал большой благотворительный концерт 5 сентября. Заслуженная артистка России, член ОП РФ Диана Гурцкая со своими воспитанниками исполнила гимн фестиваля "Добрые люди". На сцене также выступили более двух десятков артистов, которые за последний год покорили YouTube и TikTok.

Всего на площадке было представлено более 40 федеральных и региональных фондов, которые оказывают помощь разным категориям граждан. За время работы фестиваля в благотворительной акции #ДелаемДоброВместе фондами собрано более 600 000 рублей.

Фестиваль "Добрые люди" обязательно откроет свои двери для гостей в следующем году, а пока каждый может помочь благотворительным фондам и проектам самостоятельно.

9 сентября 2020, 13:57
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