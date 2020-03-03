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Пресс-релизы

Спектакль "Корсар" вновь на сцене Кремлевского дворца

Фото: Пресс-служба
Один из ярких классических балетов, который сохраняется в мировом репертуаре уже более 150 лет, "Корсар" вновь покажут на сцене Государственного Кремлевского Дворца. 11 марта труппа театра "Кремлевский балет" расскажет зрителю вольнолюбивую байроновскую поэму, поставленную на музыку французского композитора Адольфа Адана. Хореографом-постановщиком новой редакции на основе композиции Мариуса Петипа выступил народный артист СССР Юрий Григорович.
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Либретто "Корсара" создано Анри Сен-Жоржем и Жозефом Мазилье по мотивам одноименной поэмы Джорджа Гордона Байрона, несущей типичные образные мотивы романтического искусства. В центре – необыкновенная, исключительная личность главного героя. Персонажи вовлекаются в захватывающие приключения и их обуревают сильные страсти. В балете отразился романтический интерес к Востоку, а венчает его победа благородства над низостью и коварством.
Поставленный впервые в 1856 году в Парижской опере в хореографии Жоржа Мазилье, "Корсар" уже в 1858-м увидел свет рампы в Петербурге с хореографией Жюля Перро. Затем несколько раз ставился в Петербурге и в Москве с хореографией Мариуса Петипа. В ХХ веке воплощался балетмейстерами Александром Горским, Петром Гусевым, Константином Сергеевым, Олегом Виноградовым, Дмитрием Брянцевым, наконец, самим Юрием Григоровичем в Большом театре России (1994), где его постановка содержала все ценные фрагменты хореографии его предшественников, в первую очередь, созданные Петипа.

Обращение в 2007 году к "Корсару" с театром "Кремлевский балет" – третье для Ю.Н. Григоровича и первое для труппы под руководством Андрея Петрова.

В этой постановке "Корсара" сохранены наиболее эффектные танцевальные сцены и номера, знакомые широкому зрителю: танцы одалисок, любовный дуэт в гроте, и, наконец, картина "Оживленный сад", созданная Мариусом Петипа. Как отмечал В. Ванслов: "в хореографическом отношении это самый сильный и впечатляющий эпизод балета, могущий быть поставленным по художественному качеству в один ряд с такими шедеврами симфонического танца … как сцены виллис в "Жизели", сильфид в "Сильфиде", лебедей в "Лебедином озере", дриад в "Спящей красавице", теней в "Баядерке". Подобные сцены не только обладают нетленной красотой, они дали мощный толчок хореографическому развитию".

Спектакль идет в сопровождении Симфонического оркестра радио "Орфей". Художественный руководитель и главный дирижер – Сергей Кондрашев.

3 марта 2020, 12:50

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