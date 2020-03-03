Спектакль "Корсар" вновь на сцене Кремлевского дворца

Либретто "Корсара" создано Анри
Сен-Жоржем и Жозефом Мазилье по мотивам одноименной поэмы Джорджа Гордона
Байрона, несущей типичные образные мотивы романтического искусства. В центре –
необыкновенная, исключительная личность главного героя. Персонажи вовлекаются в
захватывающие приключения и их обуревают сильные страсти. В балете отразился
романтический интерес к Востоку, а венчает его победа благородства над низостью
и коварством.
Поставленный впервые в 1856 году в Парижской опере в хореографии Жоржа Мазилье, "Корсар" уже в 1858-м увидел свет рампы в Петербурге с хореографией Жюля Перро. Затем несколько раз ставился в Петербурге и в Москве с хореографией Мариуса Петипа. В ХХ веке воплощался балетмейстерами Александром Горским, Петром Гусевым, Константином Сергеевым, Олегом Виноградовым, Дмитрием Брянцевым, наконец, самим Юрием Григоровичем в Большом театре России (1994), где его постановка содержала все ценные фрагменты хореографии его предшественников, в первую очередь, созданные Петипа.
Обращение в 2007 году к "Корсару" с театром "Кремлевский балет" – третье для Ю.Н. Григоровича и первое для труппы под руководством Андрея Петрова.
В этой постановке "Корсара" сохранены наиболее эффектные танцевальные сцены и номера, знакомые широкому зрителю: танцы одалисок, любовный дуэт в гроте, и, наконец, картина "Оживленный сад", созданная Мариусом Петипа. Как отмечал В. Ванслов: "в хореографическом отношении это самый сильный и впечатляющий эпизод балета, могущий быть поставленным по художественному качеству в один ряд с такими шедеврами симфонического танца … как сцены виллис в "Жизели", сильфид в "Сильфиде", лебедей в "Лебедином озере", дриад в "Спящей красавице", теней в "Баядерке". Подобные сцены не только обладают нетленной красотой, они дали мощный толчок хореографическому развитию".
Спектакль идет в сопровождении Симфонического оркестра радио "Орфей". Художественный руководитель и главный дирижер – Сергей Кондрашев.