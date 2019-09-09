"Иисус Христос – суперзвезда" возвращается на столичную сцену

"Огромная заслуга коллектива театра в том, что он сумел сохранить эту постановку и поддерживать такой высокий уровень исполнения, несмотря на трудности, связанные с отсутствием государственного финансирования, – рассказывают продюсеры московских показов Ксения Тимашкова и Ольга Шпакович. – В Москву мы везём технически усовершенствованную и обновлённую версию рок-оперы. Один из важных моментов спектакля – небо, которое падает на сцену в финале. В изначальной версии постановки эту роль выполняла статичная декорация – зеркальный потолок. В нашем варианте обрушение небес будет воссоздано с помощью света, над которым работает один из лучших профессионалов в стране, художник по свету группы "АлисА" Андрей Лукашов".

Обновление спектакля – инициатива идейного вдохновителя московских гастролей и солиста театра Ярослава Баярунаса. Осуществить "upgrade" помогли его преданные поклонники, которые собрали необходимые средства через краудфандинговую платформу. Специально для московских показов были пошиты новые костюмы, перезаписано в современном звучании музыкальное сопровождение спектакля, световое оформление выведено на уровень лучших мировых стандартов и существенно усилит впечатление от происходящего на сцене.

"В этом году спектаклю исполняется 30 лет. Это ошеломительно, что спустя столько лет он не теряет своей актуальности. Новое поколение обретает интерес и обращает внимание на этот материал. И сегодня то самое новое поколение предлагает вам посмотреть новую версию постановки." – говорит Ярослав Баярунас.

В составе труппы на сцену выйдет заслуженный артист Богдан Вивчаровский, работающий в театре со дня основания. В этом году актеру исполнится 80 лет. Для заслуженного артиста Вячеслава Штыпса роль Пилата в этом спектакле станет уже второй по счету – именно этого персонажа он играет в знаменитом мюзикле "Мастер и Маргарита", который с успехом идет в Санкт-Петербурге уже несколько сезонов. На роль Иуды приглашён Александр Казьмин, звезда мюзиклов "Преступление и наказание" и "Бал Вампиров". Также в спектакле заняты Ярослав Баярунас, Вячеслав Ногин, Анна Позднякова и др.

Где: Концертный зал "Измайлово"

Когда: 28-30 сентября, 19.00

Билеты: от 1000 до 3500 руб.