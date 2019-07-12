Гид по фестивалю Moscow Flower Show 2019

В парке "Музеон" до 21 июля можно увидеть VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show 2019. Гостей ждет выставка конкурсных садов, первый в истории фестиваля ночной сеанс, коллаборация известных российских модельеров с ландшафтными дизайнерами, мастер-классы для всей семьи и многое другое.



Территория парка "Музеон" превратилась в настоящее место силы, утопающее в зелени и удивительных садовых композициях. В этом году наряду с садами иностранных мастеров представлено множество конкурсных работ российских ландшафтных дизайнеров. Темой фестиваля назван театр, в связи с чем, в каждом из проектов нашли отражение символы данного искусства.



"Дефиле садов"

В рамках Moscow Flower Show 2019 впервые представлена коллаборация известных модельеров с ландшафтными дизайнерами, которая получила название "Дефиле садов". Садовое воплощение своих смелых творческих фантазий представили Валентин Юдашкин, Вячеслав Зайцев, Алена Ахмадуллина и Игорь Гуляев. Также в рамках этого проекта представлен сад "Театр Современник", посвященный режиссеру и художественному руководителю "Современника" Галине Борисовне Волчек.

Ночь в окружении садов

На Moscow Flower Show 2019 впервые за всю историю фестиваля пройдет уникальный ночной сеанс, на который смогут попасть всего 100 счастливчиков. 12 июля пройдет ночь в окружении зрелищных, романтичных и театральных садов с причудливой подсветкой продемонстрирует богатство ландшафтного искусства. В программе "Танец Молнии" в саду Гринхэнс швейцарского ландшафтного дизайнера Йонаса Эггера, светодиодное шоу "Танец света" на стенде "Соломенная шляпа", а также Космическая Опера огней в эксклюзивном саду, созданном специально для Gardens Night Light.

Мероприятие пройдет 12 июля с 22:30 до 23:30, билеты доступны в кассах на площадке фестиваля в парке Музеон.

Мероприятия для детей

В день торжественного открытия состоялось награждение победителей детского конкурса садов "Планета цветов". Юные участники представили свои проекты, которые они создали по собственным эскизам на тему "Мир, который я люблю".

В дни фестиваля на территории фестиваля пройдет множество мероприятий для детей: мастер-классы, интерактивные представления по мотивам сказок, образовательные занятия, развлекательные игры, анимационные представления, фотосессии с героями детского сериала "Дракоша-Тоша", каждый желающий сможет научиться плести из сена, рисовать розы акварелью, создавать букеты на занятиях флористикой, делать оригами, лепить из глины цветочные композиции и многое другое.

Первый топиарный конкурс в России

16 июля в парке "Музеон" состоится первый в России конкурс по топиарной стрижке растений. 12 участников создадут "Великолепную спираль" из западной туи Смарагд высотой 2,5 метра. А затем каждый участник в течение 120 минут должен будет самостоятельно придумать причудливые формы для 3 растений и поразить жюри своей фантазией и мастерством.

Вечер романтических свиданий

13 июля в "Музеоне" состоится вечер быстрых свиданий. Команда Fastlife устроит встречу интересных собеседников в сказочной атмосфере садов Moscow Flower Show 2019. У каждого участника будет от 10 до 12 мини-свиданий длительностью 5-7 минут. О результатах вечера все собеседники узнают в личном письме, после чего смогут продолжить общение в более непринужденной обстановке.

Образовательная программа

На Moscow Flower Show 2019 ежедневно будет работать образовательный блок, в рамках которого состоится множество лекций. Обсудят современные тенденции и "фишки" управления ландшафтной компанией, экологические проблемы России на проекте "Прямой диалог" от Гринпис, обсудят королеву сада – Гортензию, устройство эко-водоемов, а также воду в творчестве художников и архитекторов из рода Бенуа. Подробная программа есть на сайте фестиваля.

Музыка в садах

На фестивале будут выступать разные музыкальные коллективы. В "Музеоне" пройдут концерты таких коллективов и музыкантов, как "Симфоджаз Братьев Ивановых", лауреатов международного музыкального конкурса La Noche en Madrid, участницы шоу "Голос" Сони Берия, "Стронский бэнд" и многих других. Программу музыкальных выступлений можно уточнить на сайте фестиваля.

Самые необычные сады Moscow Flower Show 2019

Проект Валентина Юдашкина

Высокая мода продолжается в каждом взгляде художника на окружающий мир. Это может быть не только новая коллекция роскошных платьев, но любое явление, преображенное воображением и внутренним миром Дизайнера. Маленький уголок Города – Уютный Сад – это прекрасная возможность соединить запахи и краски летних цветов с замыслом Кутюрье. "Московский натюрморт" Валентина Юдашкина – идеальный уголок высокой моды садового искусства в центре Мегаполиса.

Проект Вячеслава Зайцева

"Тайны соблазна" – знаменитая книга Вячеслава Зайцева. Парча, ситец, кашемир, феерия цветов и красок… Индустрия моды диктует свои правила. Однако в природном зеркале воды отражается лишь суть: красота человеческого тела и творческий мир художника. Сад представляет собой прямоугольный водный партер, который, как чистый лист бумаги, в руках мастера может стать чем угодно, к примеру, павловопосадским платком с каймой из гортензий.

Проект Алены Ахмадуллиной

В соответствии с ДНК бренда Alena Akhmadullina за основу сада взяли образ натуралистического сада, основой композиции служит береза, символ русской культуры и этноса. Цветовое сочетание графичных черно-белых стволов, терракотового глянцевого дерева и "острые пики" осоки создают ощущение сюрреализма: с одной стороны, естественной среды, с другой – сказочности. Название "The Less", с одной стороны, созвучно русскому слову "Лес", с другой – отражает концепцию минимализма в решении композиции и выборе растений.

Проект Игора Гуляева

Сад вдохновлен новой коллекцией Игоря Гуляева – яркая, нестандартная, провокационная. "Разгуляй Garden" – сад, который полностью оправдывает свое название. Он не удерживается в границах стандартных решений, создатели сада разрешили себе похулиганить, включив парковую дорожку в пространство сада. Проходя мимо, посетитель почувствует себя звездой подиума. Структура сада, как русская душа, широка и загадочна, необычное сочетание форм и ярких красок дарят эмоциональный заряд, а световые акценты будоражат воображение.

Вишневый сад Галины Волчек

Сад-театр, сделанный на языке природы, назван в честь знаменитого спектакля в театре "Современник". Сад – символ плодов творчества, посвящение режиссёру и художественному руководителю театра Галине Борисовне Волчек. У каждого посетителя будет возможность зайти в театр-сад и ненадолго ощутить себя действующим лицом любимых произведений.

Greenhance garden

В честь года Театра сад Гринхэнс предлагает насладиться уникальным шоу: выставочный сад скрывается внутри павильона, выполненного с использованием технологии Yakisugi. Решение пространства основывается на трех фундаментальных компонентах: твердые покрытия, растительное наполнение, водная составляющая. Обожжённое дерево, черная отсыпка, контрастирующая с белыми всполохами берез… Посетителей в саду поразит тишина, в которую вливается завораживающая музыка, пленяющая зрителя фантасмагорическими образами.

Сады Тихого Дона

Сад, залитый теплым южным солнцем, наполненный вольным казачьим духом. При создании сада использованы подлинные декорации из фильма Сергея Урсулюка "Тихий Дон", сохраненные в музее под открытым небом на берегу Дона на хуторе Старозолотовский Ростовской области. За плетнем ждет хозяйка-казачка, цветут подсолнухи, а на столе стоит самовар и традиционная казачья посуда, созданная художниками народного промысла Дона – Семикаракорской керамики.

Соломенная шляпа

Композиция парковых скульптур из сена на тему цирка. На обширной зеленой зоне зрители встречают соломенных персонажей сказки – из соломенной шляпы появляются артисты цирка. Удивительный мир соломенных фигур переносит нас в другую реальность, где человек ощущает свою связь с природой.