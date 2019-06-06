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Пресс-релизы

В Москве пройдет премьера драматического мюзикла "Хищники"

Фото: Пресс-служба
В Театриуме на Серпуховке 28 июня состоится показ мюзикла "Хищники" по мотивам повести А. П. Чехова "Драма на охоте". Тема, которой посвящена данная постановка, крайне актуальна в наши дни. Зрители увидят удивительную историю о скуке и невероятном благополучии, которые толкают героев на жестокие манипуляции, когда все моральные рамки расплывчаты и нет никакой четкости. 
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Это музыкально-драматическая версия произведения одного из величайших драматургов всех времен благодаря режиссуре Валерия Владимирова позволит каждому зрителю взглянуть на себя и окружающих под новым углом и еще раз ответить на вопрос: где черта, за которую нельзя заступать в погоне за целью?

Фото: Пресс-служба

"Это постановка о любви, человеческих проблемах, о гордости и цинизме. – говорит Дмитрий Ермак, исполнитель роли Зиновьева – Драматизм Чехова в "Хищниках" очень тонко соединяется с русским романсом. В результате родился спектакль, играть в котором – настоящий подарок для меня как для актера."

В ролях звезды жанра мюзикл и молодые яркие артисты: Дмитрий Ермак, Игорь Балалаев, Александр Пашутин, Ася Будрина, Дарья Щербакова, Юлия Ваганова.


6 июня 2019, 13:28
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