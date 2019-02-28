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Пресс-релизы

10 причин отметить Масленицу в Москве

Фото: Пресс-служба
Все меньше времени остается до начала одного из самых веселых русских праздников – Масленицы. На площадках в центре столицы и округах можно будет не только отведать традиционные и оригинальные блины, но и научиться их готовить, а еще посмотреть спектакли, освоить азы дизайна, поиграть в национальные игры и послушать выступления музыкантов.  
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Ежедневно на каждой площадке гостей ждет насыщенная программа. Но уже сейчас можно составить свой масленичный маршрут с помощью нашего гида по праздничным площадкам.

В каждой избушки – свои блинные погремушки

Блинные традиции сегодня есть в каждой семье, часто они передаются от поколения к поколению. Мало кто рискует отказаться от семейного рецепта и попробовать что-то необычное. Но ведь все равно так хочется чего-то эдакого. На фестивале "Московская Масленица" и такого, и эдакого будет предостаточно. Одной из точек сбора оригинальных блинов станет площадь Революции. Швеция представлена картофельными блинчиками рагмурк, скандинавскую тематику поддержат картофельные же блины-лепешки лефсе, которые принято подавать с маслом, сахаром и специями. Германия приглашает отведать пфанкухен, Белоруссия – таящие во рту чачохи (блины с начинкой), ажурные блинчики, блины с грибным припеком и даже блины-жульен. Гурманов здесь позовут и на катаёф – арабские блинчики с начинкой из яблок или орехов, которые любят в Сирии и Ливане. Сладкоежек повара удивят блинами из черемуховой муки с облепиховым курдом и сгущенным молоком, блинами из кедровой муки с орешками и медом, блинами из кукурузной муки с творогом и вишней, блинами с запеченным яблоком, мятными панкейками с шоколадной крошкой, лимонно-маковыми блинами, а еще сладкими тонкими налистниками с маком или даже оладьями с бананами и медовым маслом.

Тему оладий можно продолжить на Манежной площади, где предложат оладьи-карри, шпинатные и свекольные оладьи, с которыми по соседству разместятся бургер-блины, блины с моцареллой, томатами и соусом песто или с рикоттой и шпинатом.

Блины от юных кулинаров

Мастер-классы по блинной технике ждут юных кулинаров на Митинской улице в "Блинной забаве". Здесь будут готовить блины по рецептам разных регионов России или старинным рецептам. Блины по-владимирски с сытной мясной начинкой можно будет 2 марта (12:00, 15:00 и 18:00), 10 марта 1 марта (13:00, 16:00). Как готовят сибиряки свои особенные блины с рыбной начинкой узнают все, кто придет на мастер-класс "Блины по-сибирски": 3 марта (12:00, 14:00 и 17:00), 6 марта (15:00 и 17:00), 8 марта (12:00 и 14:00) и 9 марта (13:00 и 16:00). Ну а поклонники старинных рецептов (и их родители) могут пополнить свою копилку и научиться готовить блины на сливках по-царски: 1 марта (16:00, 18:00), 2 марта и 10 марта (14:00, 17:00), 4 марта и 8 марта (15:00, 17:00).

Не только блины

"Поварская школа" на Городецкой улице откроет секреты традиционных русских пирогов и другой выпечки, которые знают многие, но готовить решаются единицы. Например, мастер-класс по приготовлению расстегаев с рыбой по-уральски – 1 марта (15:00, 17:00) и 8 марта (13:00, 16:00 и 18:00). Здесь же научат готовить традиционный ароматный и сочный курник – 2 марта (13:00, 15:00 и 17:00) и 8 марта (15:00, 17:00).

В Буфете на бульваре Дмитрия Донского покажут, как в домашних условиях испечь бездрожжевой хлеб, который так вкусно есть с маслом и солью. Мастер-классы пройдут 1 марта в 18:00 и 2 марта в 16:00. Не забыли на этой площадке и про расстегаи. Только здесь это будет рецепт с грибами. Присоединиться к этим кулинарным урокам можно 2 марта в 17:00, 3, 7 и 8 марта в 18:00, 5 марта в 16:00 и 10 марта в 15:00.

А на Ореховом бульваре будут готовить домашние сырники с ягодами – блюдо хорошо знакомое, но вот только для многих идеальные сырники так и остаются мечтой. В дни фестиваля "Московская масленица" научиться делать сырники с ягодами можно будет 3 марта(13:00, 16:00), 8 марта (16:00, 18:00), 4 марта (16:00, 18:00), 7 марта 1 марта (15:00, 17:00)

Для влюбленных в дизайн

Дизайн-бюро на улице Хачатуряна в дни фестиваля станет точкой притяжений всех, кто мастерит оригинальные предметы и подарки для родных и близких. Чего только не предложат создать опытные мастера в студии, которая будет открыта в будние дни (15:00-19:00) и в выходные (12:00-19:00). Украсить оригинальную палехскую шкатулку, используя декупаж, мастера приглашают 3 марта и 10 марта (12:00, 15:00 и 18:00), 7 марта (15:00, 17:00), 8 марта (13:00, 16:00), 9 марта (15:00). Познакомиться поближе с гжелью и узнать, как украсить этим стильным русским узором футболку, используя трафаретную печать, смогут гости мастер-классов, которые пройдут 1 марта (15:00, 17:00), 2 марта (13:00, 16:00), 5 марта (15:00, 17:00), 9 марта (12:00, 14:00 и 17:00) и 10 марта (14:00, 17:00). А еще здесь подскажут, как легко и просто сделать русский наряд, взяв в руки краски и трафареты или с помощью декупажа нанести на кулинарную доску узоры в стиле мезенской росписи. Остается только выбрать стиль работы!

Соединяем народное и праздничное

"Дом народных ремесел" на Городецкой улице – это то самое место, где можно не только познакомиться с ремесленными техниками и узнать основы скульптурного мастерства, но и своими руками сделать игрушки из глины и соткать яркие пояса. Юные гости могут создать авторскую картину из самозатвердевающей пластики 2 марта и 10 марта (12:00, 15:00 и 18:00), 5 марта (16:00, 18:00), 8 марта (12:00, 14:00). Навыки работы на гончарном круге привлекут не только юных мастеров, но и их родителей. Прикоснуться к этому искусству и попробовать сделать настоящую посуду можно будет 9 марта (12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00). Окунуться в культуру вепсов – одного из древнейших народов Северной Европы, который проживает на территории Ленинградской области, получится на мастер-классе "Лодейнопольская керамика", где будут создавать глиняную игрушку, использую древние традиции. Мастер-классы ждут юных и любознательных 2 марта и 10 марта (13:00, 16:00), 5 марта (15:00, 17:00), 6 марта (16:00, 18:00).

Удивляющие традиции

Какое народное веселье без настоящего народного театра? Никакое! Поэтому обязательно надо найти время и прийти на Тверскую площадь. Здесь будет много интересных и неожиданных кукольных спектаклей. Каждый вечер в Гостиной в 16:00 и 18:00 будут начинаться представления. Одним из самых запоминающихся станет выступление театра "ЗвериПтицыСкоморохи", который знакомит зрителей с порой забытыми аспектами русской народной культуры. Тут будут и ряженые, и аутентичные маски, и кукольный театр с традиционными сказочными героями. 1 марта в 18:00 и 10 марта в 16:00 начнется представление "Праздничная круговерть" – спектакль, посвященный символической смене времен года. Гости узнают, как "пробудить" весну и разбудить ученого медведя, а также с каким бытовыми проблемами вынуждены сталкиваться рассудительный Михайло Потапыч и хитрая Лиса Патрикеевна. 8 марта в 18:00 и 10 марта в 18:00 можно будет узнать, как легко небылицы ставят все с ног на голову, как масленичный карнавал меняет привычные вещи местами. Сказочные персонажи, знакомые нам с детства, вдруг обретут необычные (и непривычные) черты характера и никак не смогут без помощи зрителей вернуть все на свои места. Этот спектакль так и называется – "Лесные небылицы".

Кукольные театры, объединяйтесь!

Театральная программа фестиваля "Московская Масленица" включает в себя и показы спектаклей проекта "''Золотая маска'' в городе". Гости праздника смогут посмотреть представления пяти театров кукол из Московской области, Санкт-Петербурга, Карелии, Екатеринбурга, Пензы. Это уникальная возможность познакомиться с работами лауреатов престижных российских и зарубежных театральных смотров. "Чаепитие в Петровской слободе" театра кукол Республики Карелия из Петрозаводска – интерактивный спектакль, каждый зритель которого оказывается вовлечен в удивительное и веселое приключение. Увидеть этот спектакль можно 7 марта в 17:00 на площади Славы, 8 марта в 16:00 и 18:00 на Митинской улице и 10 марта в 16:00 и 18:00 на улице Хачатуряна.  Театр из Пензы приглашает изучить новые аспекты истории про Машу и медведя. Поэтический спектакль, в котором переплетаются ирония и юмор, покажут 2 марта в 16:00 и 18:00 на площади Революции, 2 марта в 18:00 на Новопесчаной улице, 4 марта в 17:00 на городецкой улице, 5 марта в 17:00 на площади Юности в Зеленограде и 6 марта в 17:00 на Ореховом бульваре. Древнегреческий миф об Амуре и Психее, который знаком хорошо всем в образе героев сказки "Аленький цветочек", приглашают вспомнить актеры театра "Кукольный формат" из Санкт-Петербурга. Как должен вести себя юноша, заколдованный в страшное чудище, и девушка, оказавшаяся в его владениях, можно узнать 1 марта в 17:00 на площади Славы, 2 марта в 16:00 и 18:00 на Профсоюзной улице и 3 марта в 16:00 на Новопесчаной улице.

Настоящий балаган

Переход между Манежной площадью и площадью Революции с 1 по 10 марта станет пристанищем задорного Масленичного балагана. Каждый день с 11 утра до 8 вечера здесь будет открыто окно в мир национальных русских забав и веселья. Фанты и загадки, потешные игры и интересные конкурсы, а еще гонки на метлах и забеги великанов. Пропустить такое просто нельзя! А какие фотографии можно сделать! С 4 по 10 марта (13:00 – 18:00) всех гостей праздника будет встречать интерактивно-развлекательная программа "Масленичные забавы": помимо обозначенных выше забегов великанов и гонок на метлах здесь можно будет повысить свое мастерство в обращении с бирюльками, узнать секреты охотника, который хочет поймать птицу, и принять участие в других развлечениях, которые подготовил клуб исторической реконструкции "Варяжская дружина".

Масленица в звуке

Слушать, подпевать и танцевать смогут все, кто придет на концерты, организованные в рамках столичного фестиваля.

Московский Казачий Хор хорош известен в России и мире. Музыканты создают уникальное звучание: традиционное хоровое казачье пение умело сочетается с живым инструментальным сопровождением. А еще каждое выступление – это зажигательное и необыкновенно яркое зрелище с традиционными и постановочными танцевальными номерами, элементами боя, трюками с шашками и сабельной фланкировкой. Окунуться в глубину традиций казачьего народа в его песен, быта и культуры можно будет 4 марта в 18:00 на Митинской улице и 7 марта в 18:00 на улице Ярцевской.

Фольклорный ансамбль "Мережа" гарантирует всем слушателям энергетику живого звука и неповторимое звучание традиционных русских мелодий. Каждый, кто придет послушать выступление этого коллектива, не сможет устоять перед потрясающим обаянием, а уж яркие костюмы надолго останутся в памяти не только тех, кто следит за модой. Группа выступит на площади Славы 5 марта в 18:00 и на Ярцевской улице 9 марта в 18:00. 

Репертуар модерн-фолк группы "Русален" включает в себя авторские и стилизованные народные песни в электронной инструментальной обработке. Послушать их музыкальную программу "Встречаем Масленицу" можно будет 1 и 7 марта на площади Славы в 18:00, 2 марта на Митинской улице в 18:00, 4 марта в 17:00 и 10 марта в 18:00 на улице Хачатуряна. 

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