Самая разыскиваемая девочка в мире: что ее ждет

Зная, что спецслужбы гарантированно убьют твоего ребенка, как далеко ты готов зайти, чтобы защитить его?



Эту фразу произносит один из героев фантастического триллера "Иные", который стартует 24 октября в российском прокате. Этот проект начал сниматься в обстановке абсолютной секретности в начале прошлого года, и почти до самого выхода на широкий экран о нём было известно крайне мало, только непосредственно перед мировой премьерой в Торонто в прессу стала просачиваться кое-какая информация. Кто-то сравнивал картину с мега-успешным сериалом "Очень странные дела", кто-то с лучшими произведениями Стивена Кинга, а некоторые критики говорили о ней как о продолжении саги "Кловерфилд". Представленная зрителям картина вызвала серьёзный резонанс, максимально высокие рейтинги у кинокритиков и главные призы на кинофестивалях фантастического кино по всему миру.

В центре сюжета вроде бы обычная семья, отец и его маленькая дочь, которую он не выпускает из дома. Они такие же как все, если не считать, что девочка может взглядом поднять в воздух тяжеленный шкаф или заставить человека совершить убийство, проникнув в его мозг. Все чего хочет ребенок – быть нормальным, гулять, иметь друзей, есть мороженое. Но отец внушает ей, что внешний мир невероятно опасен: ведь они – мутанты (или Иные как их именуют власти) – и подлежат незамедлительному уничтожению. На Иных действительно объявлена охота, но, в данном случае, охотники даже представить себе не могут, с кем связались.

Любители фантастики будут смотреть фильм как захватывающий фантастический боевик, любители хорроров – как неожиданный и оригинальный фильм ужасов, любители детективов – как закрученный фильм-загадку с невероятным финтом в конце. Точно только одно – повороты сюжета не дадут заскучать никому.