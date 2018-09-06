Гастроли Рашида Рахманова пройдут в ялтинском ресторане Doctor Whisky
Рашид Рахманов – один из самых ярких шефов Урала. Спектр его кулинарных интересов необычайно широк, и профессиональные достижения впечатляют. Так, в этом году Рашид стал победителем международного конкурса "Золотая ложка Перу", и вместе с командой единомышленников открыл в Екатеринбурге ресторан METIS Soul Kitchen & Bar, объединяющий лучшие гастрономические традиции Латинской Америки.
Уже совсем скоро Рашид приедет в Doctor Whisky, чтобы представить гостям ялтинского ресторана свой взгляд на кухню Японии. В качестве сопровождения к его авторскому меню шеф-сомелье Doctor Whisky Эдуард Майборода предложит виски-сет, составленный из интереснейших релизов Suntory и Nikka.
СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕНЮ ОТ РАШИДА РАХМАНОВА
КЛАССИЧЕСКИЕ СУШИ И САШИМИ
Суши с лососем
Суши с тунцом
Сашими с лососем
Сашими с тунцом
СУШИ В СТИЛЕ NIKKEI
– с говядиной в соусе "Трюфельный терияки"
– с лососем в соусе "Манговый амарилло"
РОЛЛЫ
Хосомаки с лососем и сливочным сыром
Хосомаки с тунцом yellowfin и авокадо
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Гю татаки из говядины в соусе "Луковый понзу" с хрустящим картофелем
Сяке татаки из лосося в стиле Nikkei с юзу-соевым соусом
САЛАТЫ
Говядина в соусе Ginger Pickle с огуречным салатом суномоно
Поке Nikkei из лосося и тунца в соусе тарэ, с авокадо, ананасом и имбирем
СУПЫ
Суимоно из лосося с водорослями вакаме и рисом гохан
Спайси мисо с томленой свининой и лапшой удон
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Якитори из курицы с огуречным салатом суномоно
Темпура из креветок и овощей с соусом юзу-гарлик
ГОРЯЧЕЕ
Лосось в соусе Saikyo Miso с капустой пак-чой и муссом из батата
Tokyo Broil – фланк стейк на гриле, с соусом тосазу и баклажанами дэнгаку
ДЕСЕРТ
Бисквит "Матча" с тремя видами молока и имбирное мороженое
"Крымские гастрономические сезоны" в Doctor Whisky – как всегда море вкусов, эксклюзивные блюда в безупречном исполнении, приятные встречи и живое общение!
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