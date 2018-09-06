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Пресс-релизы

Гастроли Рашида Рахманова пройдут в ялтинском ресторане Doctor Whisky

Фото: Пресс-служба
Гастроли Рашида Рахманова, шеф-повара ресторанов Gastroport (кухня Nikkei, Пермь) и Metis Soul Kitchen & Bar (гастрономический ресторан, Екатеринбург) завершают фестиваль "Крымские гастрономические сезоны 2018". Фестиваль проводится с июля по сентябрь в ресторане Doctor Whisky, на интерактивной площадке chef’s table, не имеющей аналогов в Крыму. Девиз этого сезона: "Россия смотрит на Восток", и тема фестиваля – трендовые кухни Азии в исполнении ведущих российских шефов.
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Рашид Рахманов – один из самых ярких шефов Урала. Спектр его кулинарных интересов необычайно широк, и профессиональные достижения впечатляют. Так, в этом году Рашид стал победителем международного конкурса "Золотая ложка Перу", и вместе с командой единомышленников открыл в Екатеринбурге ресторан METIS Soul Kitchen & Bar, объединяющий лучшие гастрономические традиции Латинской Америки.

Уже совсем скоро Рашид приедет в Doctor Whisky, чтобы представить гостям ялтинского ресторана свой взгляд на кухню Японии. В качестве сопровождения к его авторскому меню шеф-сомелье Doctor Whisky Эдуард Майборода предложит виски-сет, составленный из интереснейших релизов Suntory и Nikka.

Фото: Пресс-служба

СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕНЮ ОТ РАШИДА РАХМАНОВА

КЛАССИЧЕСКИЕ СУШИ И САШИМИ

Суши с лососем

Суши с тунцом

Сашими с лососем

Сашими с тунцом

СУШИ В СТИЛЕ NIKKEI

– с говядиной в соусе "Трюфельный терияки"

– с лососем в соусе "Манговый амарилло"

РОЛЛЫ

Хосомаки с лососем и сливочным сыром

Хосомаки с тунцом yellowfin и авокадо

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Гю татаки из говядины в соусе "Луковый понзу" с хрустящим картофелем

Сяке татаки из лосося в стиле Nikkei с юзу-соевым соусом

САЛАТЫ

Говядина в соусе Ginger Pickle с огуречным салатом суномоно

Поке Nikkei из лосося и тунца в соусе тарэ, с авокадо, ананасом и имбирем

СУПЫ

Суимоно из лосося с водорослями вакаме и рисом гохан

Спайси мисо с томленой свининой и лапшой удон

Фото: Пресс-служба

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Якитори из курицы с огуречным салатом суномоно

Темпура из креветок и овощей с соусом юзу-гарлик

ГОРЯЧЕЕ

Лосось в соусе Saikyo Miso с капустой пак-чой и муссом из батата

Tokyo Broil – фланк стейк на гриле, с соусом тосазу и баклажанами дэнгаку

ДЕСЕРТ

Бисквит "Матча" с тремя видами молока и имбирное мороженое

"Крымские гастрономические сезоны" в Doctor Whisky – как всегда море вкусов, эксклюзивные блюда в безупречном исполнении, приятные встречи и живое общение!

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