В Москве состоится премьера музыкального спектакля-иллюзии "Дом с привидениями"

Создатели "Дома с привидениями" нашли такие уникальные технологические решения, что действие музыкального спектакля превращается в настоящее интерактивное 3D шоу. Каждый, даже самый маленький зритель, может почувствовать себя главным действующим лицом мистического спектакля-иллюзии. Гости из потустороннего мира "оживают" и буквально сходят с огромных динамических экранов-декораций в зал, чтобы познакомиться с гостями шоу.

Все продумано настолько, что каждая деталь является частью захватывающего сюжета. Эффектную актерскую игру усиливает сложнейшая световая сценография. Авторские костюмы каждого из героев и музыкальная партитура создают фантастические эмоции и еще больше увлекают в таинственную атмосферу "Дома".

"Задача, которую я поставил перед собой – это создать особую атмосферу и познакомить зрителя с новым жанром, которого у нас до сих пор не было. На сцене актеры работают с музыкантами, иллюзионистами, балетом и "настоящими" призраками. Последних, при желании, можно и потрогать", – делится режиссер-постановщик Алексей Голубев, известный своими смелыми решениями масштабных сценических постановок.