Российские звезды примут участие в рыцарском турнире

Турнир св. Георгия зарекомендовал себя как один из крупнейших в мире историко-реконструкторских фестивалей, в деталях восстанавливающий реалии рыцарского Средневековья.

Как и в предыдущие годы, гостей турнира ждет незабываемое зрелище: джостинг – сшибка двух всадников, вооруженных цельнодеревянными копьями, меле – групповые схватки верхом, и поединки на двуручном оружии. Также останутся в программе полюбившиеся публике упражнения с оружием – Skill-At-Arms (SAA). Разумеется, все будет происходить по-настоящему – с риском, невероятным азартом и драйвом.

Известная телеведущая Тутта Ларсен, принимавшая участие в ТСГ-2017 в качестве дамы и почетного гостя, делится своими впечатлениями: "Это просто потрясающе. Если вы в Москве, обязательно сходите с детьми в "Коломенское" на турнир святого Георгия! У нас столько впечатлений – рыцари, музыканты, кузнецы, монахи! И бои по-настоящему, с копьями, мечами, на прекрасных конях верхом! Дамы, скоморохи, солдаты и пажи – настоящая машина времени! Добро пожаловать в 15 век!"

Представлять цвет современного рыцарства будут рыцари из России, Канады, Великобритании, Нидерландов и Белоруссии, ранее не участвовавшие в московских соревнованиях. Среди иностранных участников: Бертус Брокамп, реконструктор из Нидерландов, руководитель международной группы "Историческая образовательная инициатива" (Foundation HEI), участник множества турниров по всей Европе и США, опытный и техничный боец; канадский рыцарь Марк Амель – звезда международных турниров; Дмитрий Свентицкий – рыцарь из Беларуси, в движении с 2007 года, бессменно верен Минской Унии "Меч и Ворон"; Доминик Сьюэлл – организатор целой серии английских турниров, проводимых под эгидой организации English Heritage, занимающейся управлением историческими объектами на территории Великобритании. Приняв участие в турнире святого Георгия, Доминик войдёт в узкий круг рыцарей, посетивших все три крупнейших мировых турнира в дисциплине historical solid: турнир Ордена св. Михаила (Франция) и турнир св. Ива (Австралия).

Турнир станет еще более комфортным как для гостей, так и для участников. Для проведения автограф-сессий будет отведено специальное место, а график встреч будет объявлен заранее. Появятся стенды, информирующие посетителей о текущем положении бойцов в турнирной таблице. Данные будут обновляться каждое утро. Все торговые точки, включая фудкорт, переместятся в верхнюю часть парка. В районе ристалища останется только историческая ярмарка.