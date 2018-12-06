В Москве открылась патриотическая фотовыставка

Главными действующими лицами фотоснимков в этом году стали Герои России и Советского Союза, Герои Труда и ветераны боевых действий из разных регионов страны: из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Челябинска, Краснодара и других. Всех их объединяет личная сила, мужество, героизм, проявленный при выполнении своего долга перед Родиной, зачастую связанный с тяжелыми травмами, которые эти люди перенесли с достоинством. Они смогли найти в себе силы, подняться и идти дальше к достижению своих целей.

"Все наши герои, принявшие участие в фотопроекте, имеют за плечами опыт достаточно трагических событий. В каждом из них огромное количество веры, теплоты и любви, которой они могут поделиться. Это их посыл всем нам, что, несмотря ни на что, сила духа, которая есть в тебе, всегда будет превалировать над телом. Они могут показать себя с помощью нас новыми, может быть, такими, какими их не видел никто – настоящими современными героями. Мы очень горды всеми, кто принял участие в этом проекте в 2018 году." – прокомментировала Екатерина Круглова, исполнительный директор БФ "Память поколений".

Фонд "Память поколений" помогает ветеранам всех войн, в которых принимали участие Россия и СССР: эти самоотверженные люди с непростыми судьбами и стали героями фотопроекта "Герои России, какими их не видел никто. Впервые выставка была представлена в 2016 году в Парке Победы на Поклонной горе, в галерее "Метро" в Москве, Государственной Думе РФ, Общественной палате РФ, а также во многих городах России.

Снимки создаются одними из самых знаменитых фотографов России Данилом Головкиным и Ольгой Тупоноговой-Волковой, которые работают над проектом pro bono третий год подряд. Они показывают ветеранов в непривычных образах, демонстрирующих силу духа и веру в собственные силы. Для создания таких портретов были выбраны уникальные своей природой локации Республики Крым и фотостудии в Москве. Фотографам удалось передать невероятную волю участников проекта, которые свои примером показывают, что каждый человек, даже после всех ударов судьбы, может изменить не только свою жизнь, но и жизни тех, кто рядом.

"Когда мы снимали Героев России и Советского Союза и Героев Труда в Крыму, для меня было важно представить их настоящими, показать их эмоции, опыт и чувства. В качестве локаций для съемок мы подбирали не просто красивые виды, а такие, чтобы в каждом из них был характер. Мы искали фактуру для людей, поэтому у каждого героя – особенное место и образ" – поделился Данил.

На открытии выставки 6 декабря в Atrium Hall собрались герои проекта, учредители Фонда, представители Администрации Президента РФ, дружественные фонду звезды и блогеры. С приветственным словом выступил начальник управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков.

Приуроченная к Дню героев Отечества выставка уникальных портретов будет представлена 7 декабря в Кремле на приеме у президента РФ Владимира Владимировича Путина, а также 9 декабря на концерте Василия Ланового. С 8 декабря, для всех желающих увидеть снимки ветеранов, выставка откроется в Медиацентре парка Зарядье и далее в 45 городах России.

Многие из участников фотопроекта являются подопечными Фонда, которым уже оказана помощь. Благодаря своевременной замене и установке новых протезов, у каждого из героев появляется дополнительный шанс для достижения новых высот.

Фонд "Память поколений" – единственная в России некоммерческая организация, формирующая новую благотворительную традицию по оказанию адресной высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам всех боевых действий, в которых принимала участие страна. Основан 22 июня 2015 года. За время работы Фонда более 7300 ветеранов, проживающих в по всей России от Калининграда до Владивостока, получили необходимую им поддержку.