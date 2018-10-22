В Крыму пройдет конкурс красоты "Царица России"

Впервые в истории России и Крыма, состоится конкурс красоты "Царица России", который пройдет в формате реалити-шоу для успешных семейных женщин со всей России.

"Царица России" – это Всероссийский конкурс, который объединит лучших представительниц нашей страны. В данном проекте будут участвовать победительницы региональных и городских конкурсов красоты, успешные и состоявшиеся в жизни и бизнесе семейные женщины. Это будет яркое, красочное реалити-шоу о красоте, семейных ценностях, о талантах и успехе неповторимых, утонченных и чувственных женщин! Конкурс будет проходить в ноябре 2018 года в республике Крым, где до пятидесяти самых достойных хранительниц семейного очага будут бороться за корону победительницы. Без преувеличения можно сказать – будет выбрано лицо России.

Всероссийский конкурс "Царица России-2018" подчеркнет неповторимую драгоценность каждой участницы. Это состязание обладает огромным потенциалом как для самих конкурсанток, так и для наблюдающих зрителей. Участницам предстоит поразить жюри своей красотой, грацией, мудростью, своими талантами, проявить эрудицию, раскрыть ценности и традиции своей семьи.

Конкурс красоты и таланта "Царица России" ставит перед собой цель - укрепление и развитие общегородских, а также межрегиональных связей в сфере культуры и творчества, создание для общества современных эталонов для подражания образованной, духовно развитой красивой женщины, ориентированной на успех в личной и профессиональной сферах, предпочитающей здоровый образ жизни.

Участниц будет оценивать компетентное жюри в составе специалистов высокого профиля, представителей лучших компаний нашей страны, известных людей России, а также представителей социальных организаций и СМИ. Самые достойные представительницы данного проекта будут представлять Россию на мировом конкурсе "Миссис Мира" в Латвии.

По словам директора и автора проекта Татьяны Нисковской, семейный очаг – это источник тепла и любви. "Именно он испокон веков собирает, согревает, питает крепкие семьи, которыми славится наше государство. Говоря "домашний очаг", сразу представляем дом, в котором царит уют и семейное счастье. Создать такую атмосферу в семье и хранить ее – первостепенная задача женщины. А лучшее наследие, которое человечество может оставить миру – это сохранение семейных уз. В каждой хорошей семье есть та, в чьих руках находится семейная гармония и процветание, и тот, кто создает прочный тыл и защищает интересы всей семьи, а в улыбках и смехе детей звучит будущее нашей страны, ее победы, свершения и открытия! Пока есть такие семьи, мы уверенно смотрим в будущее!", - сказала она.

Набор участниц продолжается!

Место проведения: Республика Крым, г.Алушта, СПА отель MORE

Даты проведения с 18.11.18 по 24.11.18

Финальный гала-концерт пройдет 23 ноября в концертном зале СПА отеля MORE.