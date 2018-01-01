TE1 O1 Properties Christmas Cup 2018: новогоднее открытие
На центральном корте сегодня состоялось всего два запуска: полуфиналист апрельского РТТ Khimki Junior Open среди 12-летних Амирхамза Насридинов переиграл Марка Архирейского – 6/3, 7/6(1), и это был первый тай-брейк, сыгранный по ходу турнира на "Центре". Во втором поединке Елизавета Стронгина одержала уверенную победу над Яной Ястребовой – 6/3, 6/1. Затем организаторы стали готовиться к церемонии открытия турнира.
Одновременно с этим в Деревне игроков прошла регистрация игроков основы O1 Properties Christmas Cup 2018.На церемонии открытия с приветственным словом поочередно выступили генеральный директор академии, директор турнира Роман Орлач, Учредитель Александр Островский, вице-президент ФТР Владимир Лазарев, а также избранный в этом году на должность президента Tennis Europe Владимир Дмитриев. Выступавшие поздравили участников с Новым годом и пожелали им удачи на турнире.
В заключение выступила главный судья соревнований Мадина Алимова, которая также, поприветствовав и поздравив участников, официально объявила TE1 O1 Properties Christmas Cup 2018 U14 открытым. После было исполнение гимна РФ от воспитанниц Детской школы искусств им. А.Н. Верстовсого. На десерт перед собравшимися выступил специально приглашенный гость – популярный певец и музыкант Feduk One Love, исполнивший несколько своих знаменитых композиций. Разогреть публику зажигательными танцами ему помогали девушки из гимнастического шоу Hollywood.
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