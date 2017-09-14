5 самых необычных детских научных изобретений

В этом году 16 и 17 сентября в стенах Российской академии наук в двенадцатый раз пройдет детский фестиваль науки WOW!HOW?. Как и прежде, школьников и родителей ждут познавательные мастер-классы, научные шоу и интерактивные лекции. Но в этом году организаторы подготовили для зрителей совершенно новое научное представление с уникальными экспонатами, которые не встретишь больше нигде. Мы выбрали для вас пять самых необычных изобретений фестиваля, которые помогут школьникам полюбить науку.

Огромный шаромет, выстреливающий 1500 шариков для пинг-понга за минуту

Подобный шаромет будет представлен в этой конфигурации впервые, прежде изобретатели демонстрировали действие 6-ствольного шаромета. Идея опыта проста – продемонстрировать зрителям как работает закон Бернулли. В повседневной жизни его можно наблюдать, если на струю воды из питьевого фонтанчика положить шарик – он поймает равновесие и не будет падать. Только представьте, каким зрелищным будет этот эффект, если вместо одного шарика использовать полторы тысячи и запускать их со скоростью подачи профессионального теннисиста? К слову, стрелять шариками будут прямо в зрительный зал, но не стоит бояться, законы физики встанут на вашу защиту.

Самая большая воздушная базука диаметром более 2,5 метров



Многие знают воздушное ружье Airzooka, стреляющее воздушными кольцами. Ее изобрели в США и она сразу стала популярной во всем мире. Только хорошей базуки много не бывает – организаторы изобрели такую же, но увеличенную в десятки раз модель. Кольца воздуха пройдут сквозь весь огромный зал президиума Российской академии наук, сбивая на своем пути стену из коробок. Это надо увидеть!

20-метровый маятник

Изобретение наглядно демонстрирует закон сохранения энергии. Участник эксперимента подносит маятник к лицу, опускает его и, возвращаясь, огромная гиря не пробивает ему голову, а останавливается ровно в миллиметре от лица. Это не экстрим – это наука!

Ручная пушка, стреляющая молниями Теслы

Будущее уже наступило, ведь гаджеты из фантастических фильмов стали реальностью – на шоу зрителям продемонстрируют как работает ручная пушка, стреляющая молниями. Это не просто зрелищный спецэффект – разрядами молний более 300 тыс. Вольт ученые будут взрывать предметы.

Азотные мортиры

Один из самых любимых и самых зрелищных опытов. Главное – не повторять его в домашних условиях! Берется литр жидкого азота и литр кипятка, азот расширяется в тысячу раз и выстреливает огромным столбом пара. Так на сцене РАН мы получаем свой собственный гейзер.

Помимо шоу в большом зале команда WOW!HOW? подготовила более 40 научных активностей на трех этажах РАН. Это физическое шоу, супер-лаборатория и даже зона для битвы роботов. Также в программе мастер-класс по медицине, технологиям будущего, современной робототехнике, конструированию и программированию и многое другое.

Когда: 16 и 17 сентября

Стоимость: единый билет весь день – 790 р.

Где: Залы президиума Российской академии наук, Москва, Ленинский проспект, 32а.



