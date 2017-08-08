В Москве умерла известная актриса Уход Малахова с Первого канала Развод Абрамовича и Жуковой Интервью Эксклюзив

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Фестиваль "Сады и люди" пройдет на ВДНХ

С 11 по 27 августа на ВДНХ пройдет IV Международный Фестиваль современного ландшафтного искусства, питомниководства и садоводства "Сады и люди". На семнадцать дней бывшая площадка колеса обозрения превратится в райский уголок, наполненный природной красотой, благоуханием и редкой для большого города безмятежностью. Фестиваль традиционно притягивает не только профессионалов зеленой отрасли, но и обычных горожан, выбирающих места воскресного отдыха для всей семьей.
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Фестиваль – это прежде всего конкурс садов. Тема конкурса в этом году – "Контрасты в саду". На суд жюри и зрителей свои сады и арт-объекты представят более 30 ландшафтных дизайнеров и художников. А молодые дизайнеры готовят работы в виде небольших садов в номинации "Сады для начинающих". Международное жюри возглавляет легендарный французский ландшафтный архитектор Мишель Пена, автор концепции Ландшафтного парка ВДНХ.

Самым юным участникам фестиваля будет интересно воплотить свои фантазии в композициях в садовых тачках. Проект "Тачка на прокачку" не ограничивает участников ни в выборе материалов, ни определенной темой. Приветствуются самые смелые идеи и мечты!

В этом году посетители фестиваля смогут оценить красоту и важность ландшафтного освещения. Партнер фестиваля – Школа светодизайна LIDS -разработал концепцию освещения как всей территории фестиваля, так и отдельной подсветки больших деревьев. В вечернее время бывшая площадка колеса обозрения, на которой и разместится фестиваль, заиграет цветом с невероятной красотой.

Традиционно насыщенной будет и лекционная программа фестиваля. Каждый день "Зеленого лектория" будет авторским, выступления и мастер-классы подбирают лидеры ландшафтной отрасли. Питомниководы соберутся 24 августа на ежегодный семинар обсудить актуальные вопросы создания и развития российских питомников.

Ироничный и тонкий фотопроект "Цветы как люди" представит посетителям характерное сходство между природными растениями и героями фотосъемки, выбранными среди обычных жителей Москвы.

Гостей ВДНХ ждет невероятно насыщенная и комфортная атмосфера праздника. Оценить мастерство профессионалов, современных трендов, практичность новых материалов, познакомится с новыми трендами ландшафтного дизайна можно будет на примере живописных садов и цветочных инсталляций. Здесь же на площадке фестиваля, можно будет получить уроки ландшафтного мастерства: все сады будут сопровождаться схемами и подробными описаниями с названиями использованных растений. А во время бесплатных экскурсий по садам с романтичным названием "Чтение Садов" можно будет получить комментарии авторов и экскурсоводов. Так же партнеры и участники фестиваля приглашают гостей на мастер-классы в выходные дни. А по вечерам музыканты и артисты ждут гостей ВДНХ на вечерние представления.

Любителям оригинальных селфи и фотосессий фестивальная площадка позволит сделать это максимально эстетично. А обсудить впечатления можно будет в кафе со специальным "садовым" меню.

Подробная программа на официальном сайте фестиваля.

Стоимость входного билета 400 рублей.

Стоимость льготного билета 200 рублей (студенты очной формы обучения, дети от 7-ми до 17 лет, пенсионеры)

Вход бесплатный: для детей до 7-ми лет, многодетные семьи, ветераны, инвалиды I и II группы


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