Подводную трагедию ждут в Москве
"О. Книга о воде" – это яркое музыкальное шоу, в котором сочетаются фантастическая музыка, незабываемые акробатические трюки и причудливые образы.
Персонажи на сцене делятся на 3 типа: Сирены – хор и 3 верховные сирены, которые играют на музыкальных инструментах (арфе, аккордеоне, цимбалах, перкуссии и скрипке); Тритоны – музыканты, которые время от времени поют горловым пением, древней техникой, ведущее свою историю от тибетских и непальских монахов, а также от шаманов востока; Автоматоны – музыканты и 5 акробатов (воздушные гимнасты коллектива "Air Circus").
Зрители погружаются в одно из мест знаменитой Атлантиды – древнее легендарное государство, придуманное Платоном в его "Диалогах" и погруженное на дно разгневанным Зевсом. Жители Атлантиды – это и есть сирены и тритоны. Ожившие статуи (автоматоны) были и в Древней Греции, поэтому в Атлантиде они не редкость. Отсюда и необычный жанр спектакля – Атлантическая мистерия. То есть это преобразованный и измененный, странный и необычный древнегреческий театр.
Пьеса трагедии написана еще 10 лет назад режиссером Артемом Гапоненко. И только теперь появилась уникальная возможность для реализации этой задумки. Совместно с композиторами Сергеем Грином и Иваном Крушинским, которые написали музыку к шоу, создан уникальный оркестр из 19 музыкальных инструментов, в котором помимо обычных (скрипка, гитара, саксофон, аккордеон и проч.) участвуют очень редкие и экзотические - Морин Хуур (монгольская виолончель), Сякухати (японская бамбуковая флейта), Цимбалы (сербские гусли) и другие.
По словам создателей – это "представление исполняется жителями Древней Атлантиды на языке сирен, который для человека звучит как музыка".
"О. Книга о воде" будет интересна как поклонникам цирковых шоу и мюзиклов, так и любителям современных музыкальных направлений (ambient, folk, world music).
Стоимость билетов от 400 рублей. Купить онлайн.
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