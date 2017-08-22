Грандиозное шоу "Vivaldianno. Город зеркал" впервые приезжает в Москву

Великая музыкальная классика веками пробуждает в слушателях целую бурю эмоций, теперь же, благодаря новейшим технологиям визуализации, этот эффект многократно усиливается. 28 сентября 2017 года Москву ждет потрясающее зрелище: впервые в России, в Crocus City Hall будет представлено удивительное концертное 3D-шоу "Vivaldianno. Город зеркал".

Вот уже два года шоу триумфально шествует по странам Европы, каждый раз собирая полные залы. В этом фантастическом действе великая классика переплетается с современным искусством, а разные жанры объединяются, чтобы поразить зрителей размахом и красотой происходящего. Классика и рок, балет и бразильские танцы, театр и захватывающие спецэффекты, разработанные с помощью современных анимационных и световых технологий, – все это погружает зрителя в фантастический мир, созданный авторами шоу.

В основе действа – бессмертные произведения и драматичная история гения эпохи барокко Антонио Вивальди. Его творения, стремительные и мощные, как стихия, не оставляют равнодушных, а его история, полная надежд и разочарований, раскрывается во всей гамме эмоций благодаря удивительному визуальному ряду и оркестру с участием звезд мирового масштаба.

"Vivaldianno. Город зеркал" – это уникальный проект, шоу грандиозного масштаба, в котором удивительно все: композиция, команда создателей, реализация совершенно новых, нестандартных идей и, конечно, великолепная плеяда звезд – музыкантов, воплощающих шоу!" – рассказывает автор и продюсер шоу, чешский композитор и пианист Михал Дворак.

Среди звездных участников шоу – Роман Паточка, которого критики называют самым талантливым скрипачом-виртуозом в мире, Терези Ковалова, чей вокал и виолончель можно услышать более чем в 40 разных проектах, Мартина Бачова, входящая в число лучших представителей музыкантов нового поколения, и другие.

Арт-директором шоу выступает японец Косуке Сигомото – автор удивительных проекций и анимаций, обладатель целого ряда престижных наград.

Погрузитесь в самую невероятную иллюзию: классика никогда еще не была столь зрелищной!

28 сентября 2017



CROCUS CITY HALL

Начало в 20:00

Цена билетов: 800-18000 руб.