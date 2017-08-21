Туалетные и душевые кабины от EcoGR: сфера использования

Пластиковые сантехнические кабины, туалетные и душевые, нашли широкое применение в различных сферах человеческой деятельности. Они не только упрощают жизнь, но зачастую становятся единственным практичным решением бытовых проблем.

В первую очередь установка мобильных туалетных и душевых кабин оправдана на строительных и промышленных объектах. В этом случае приобретение качественных кабин позволяет избежать возведения временных сооружений и еще больших затрат на постройку стационарных уборных. Если проведение канализации и водопровода нерентабельно или находится на начальном этапе, мобильные сантехнические кабины становятся единственным удобным решением проблем с туалетом и душем.



Во время массовых гуляний, концертов, фестивалей установка мобильных кабин также позволит решить очевидные потребности аудитории. В местах постоянного сбора людей, в парках, на набережных, вокзалах, пляжах, на базах отдыха установка пластиковых кабин становится практичным выбором, как для аудитории потенциальных пользователей, так и организаторов отдыха, развлечений, владельцев заведений.

Современная пластиковая душевая кабина или биотуалет – это сооружение с высокой мобильностью, простое в обслуживании и уходе, удобное для использования, достаточно компактное для установки на площади около 1 м2, относительно недорогое.

Кто занимается производством мобильных сантехнических кабин? В нашей стране туалетные и душевые кабины производит компания "ЭкоГрупп", которая выпускает свою продукцию под маркой EcoGR.

Кабины EcoGR – это продукция европейского качества, которая производится из прочного пластика с ребрами жесткости и металлическими креплениями, влагостойкого пластика на дне кабины, с прозрачной крышей и необходимыми аксессуарами.

Производитель предлагает продукцию в широком ценовом диапазоне – от бюджетных моделей эконом класса до кабин люкс с повышенными функциональностью и уровнем комфорта. Все кабины выполнены с учетом эксплуатационных особенностей, что повышает срок их службы, они легко перевозятся на любые расстояния, разбираются и собираются.

При этом даже туалетная кабина эконом упомянутого производителя – это практичное, рентабельное, удобное решение, которое занимает минимум места и предлагает базовый функционал. Кабина поставляется в разобранном виде со всем необходимым для использования. Получить подробную информацию о комплектации моделей EcoGR, стоимости и условиях доставки вы можете на официальном сайте производителя.