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Пресс-релизы

Альтернативная группа Seether возвращается в Россию

Группа Seether. Фото: Пресс-служба
Южно-африканская альтернативная группа Seether возвращается в Россию в рамках мирового тура Poison The Parish с презентацией нового альбома, а также программой, состоящей из самых мощных хитов.
прочитано 231 раз

Seether – популярная рок-группа из ЮАР, которая получила признание далеко за пределами страны. Их дебютный альбом Disclaimer сразу же обратил на себя внимание, а совместный тур с группой Evanescenceи запись песни Broken, исполненной Шоном Морганом в дуэте с Эми Ли знаменовали собой настоящий прорыв! В настоящий момент на счету у группы 7 студийных альбомов, 4 из которых получили в США "золотой" статус, а диск Disclaimer II – "платиновый". С самого начала своего творчества и по настоящее время, песни Seether с завидной регулярностью попадают в первые строчки Billboard и других мировых чартов, их музыку любят и ценят по всему миру!

12 мая 2017 года группа выпустила свой 7 студийный альбом Poison The Parish, продюсером которого стал сам Шон Морган, вокалист группы. Он говорит о данном альбоме так: "Я думаю, этот альбом станет самым тяжелым из всех, что мы выпускали за последние годы. Это своего рода возвращение к звучанию, присущему нашим первым альбомам, и я знаю, что наши поклонники только этого и ждали".

Группа Seether. Фото: Пресс-служба

Грядущей осенью у вас появится возможность убедиться в том, что творчество Seether неизменно является примером качественной альтернативной музыки. 

12 сентября – Москва – RED

13 сентября – Санкт-Петербург – Зал Ожидания

Билеты уже в продаже.

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