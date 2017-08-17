Альтернативная группа Seether возвращается в Россию
Seether – популярная рок-группа из ЮАР, которая получила признание далеко за пределами страны. Их дебютный альбом Disclaimer сразу же обратил на себя внимание, а совместный тур с группой Evanescenceи запись песни Broken, исполненной Шоном Морганом в дуэте с Эми Ли знаменовали собой настоящий прорыв! В настоящий момент на счету у группы 7 студийных альбомов, 4 из которых получили в США "золотой" статус, а диск Disclaimer II – "платиновый". С самого начала своего творчества и по настоящее время, песни Seether с завидной регулярностью попадают в первые строчки Billboard и других мировых чартов, их музыку любят и ценят по всему миру!
12 мая 2017 года группа выпустила свой 7 студийный альбом Poison The Parish, продюсером которого стал сам Шон Морган, вокалист группы. Он говорит о данном альбоме так: "Я думаю, этот альбом станет самым тяжелым из всех, что мы выпускали за последние годы. Это своего рода возвращение к звучанию, присущему нашим первым альбомам, и я знаю, что наши поклонники только этого и ждали".
Грядущей осенью у вас появится возможность убедиться в том, что творчество Seether неизменно является примером качественной альтернативной музыки.
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