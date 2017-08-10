Сервис "Спас-замков" расширяет ассортимент услуг
В первую очередь было отмечено, что теперь мастера компании будут работать не только с замками входных дверей квартир и домов, но автомобильными замками, замками гаражей, офисов, сейфов. Как сказано на официальном веб-ресурсе сервиса по вскрытию замков http://spas-zamkov.ru, специалисты смогут быстро и аккуратно вскрыть английские, сувальдные, дисковые, крестовые и другие замки любого уровня секретности и сложности.
Для повышения уровня клиентского обслуживания в компании было принято решение расширить сферу влияния – до всех округов Москвы и Подмосковья. Кроме того, сервис будет работать круглые сутки, осуществляя оперативные выезды по требованию 24 часа в сутки. Также на сайте будет доступна форма для расчета времени прибытия мастера, в которой заказчику достаточно указать тип услуги и местонахождение, чтобы узнать, когда приедет специалист.
Особого внимания потенциальных клиентов заслуживает услуга сервиса по замене замков. Теперь, если клиент оказался в форс-мажорной ситуации, у него внезапно сломался замок, он столкнулся с актом вандализма, квартиру или дом пытались вскрыть, замок перестал нормально функционировать – специалисты сервиса не только вскроют механизм, но и осуществят замену замка на новый непосредственно на месте.
Как заявили в компании, оперативная замена замков даст возможность не ставить под угрозу личную безопасность и безопасность имущества, оставляя их под защитой ненадежного запорного механизма или вообще без него даже на непродолжительный срок. На предоставленные работы компания будет давать гарантию и, если необходимо, осуществлять гарантийное и послегарантийное обслуживание.
В "Спас-замков" добавили, что они заинтересованы в оказании услуг на прозрачных и понятных условиях. Для этого все услуги были переведены на оплату по фиксированному прейскуранту, ознакомиться с которым можно предварительно, до оформления заявки. Кроме того, в планах компании постоянно проводить акции и предлагать скидки для дополнительной экономии средств заказчиков.
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