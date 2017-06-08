Россиянок научат жить с раком молочной железы

Недавно в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная запуску первого в России Центра поддержки женщин, больных раком молочной железы, "Вместе". Проект реализуется Благотворительным фондом "Национальный Фонд Поддержки Здоровья Женщин" при экспертном и финансовом содействии компании Avon.

Участники встречи, в частности, обсудили проблемы отношения россиян к женщинам с диагнозом "рак молочной железы" (РМЖ) и меры, которые государственные и некоммерческие структуры принимают для их решения. В качестве спикеров и гостей пресс-конференции были приглашены Елена Тополева-Солдунова, член Общественной палаты, Николай Дронов, председатель исполнительного комитета МОД "Движение против рака", Тигран Геворкян, главный онколог Московской области, Елена Браун, начальник управления по связям с общественностью Департамента здравоохранения Москвы, а также представители ведущих медицинских институтов и некоммерческих организаций.

Ежегодно в России диагностируется более 65 тысяч новых случаев заболевания, порядка 10% которых приходятся на Москву. По мере роста числа заболевших увеличивается и тревожность в обществе. Задача нового Центра, открытие которого запланировано на октябрь 2017 года, – показать пациенткам, их семьям и близким, что рак молочной железы – это не приговор, помочь им преодолеть стресс и вернуться к полноценной жизни.

"Мы хотим помочь женщинам научиться понимать и принимать свой диагноз, не бояться его. Сегодня благодаря возможностям современной медицины рак хорошо поддается лечению и перешел в разряд хронических заболеваний. С ним надо научиться жить. После завершения лечения жизнь человека с онкологическим диагнозом не заканчивается, а становится иной, порой более интересной и наполненной. Рак – это не конец, а лишь другой путь. Испытание этой болезнью способно укрепить дух человека, качественно изменить его отношения с близкими и окружением". – подчеркнула Оксана Молдованова, основатель и президент Благотворительного фонда "Национальный фонд поддержки здоровья женщин".

Один из важнейших аспектов успешного лечения РМЖ – грамотное и своевременное информирование. Центр "Вместе" призван улучшить коммуникацию между медицинским сообществом и пациентками, предоставить им актуальные знания и настроить на борьбу против болезни. Так, партнерами Центра стали ведущие медицинские институты и клиники страны: Российский онкологический центр им. Н.Н. Блохина, Московский клинический научный центр, Маммологический центр "Клиника женского здоровья" и майндфулнес-центр "Гoмбó".

Генеральным спонсором проекта "Вместе" выступает компания Avon, которая на протяжении вот уже 25 лет реализует благотворительную программу "Вместе против рака груди". Сотрудничество с новым Центром поддержки женщин по вопросам РМЖ стало одним из приоритетных направлений политики Avon в области корпоративной социальной ответственности. Только в этом году компания планирует инвестировать в его развитие порядка 14 млн рублей.

"Наша компания всегда стремилась поддерживать общественно значимые проекты, направленные на сохранение женского здоровья, – прокомментировала Елена Старкова, генеральный директор Avon в России и Восточной Европе. – За годы существования благотворительной программы Avon "Вместе против рака груди" была проделана огромная работа по информированию населения о важности ранней диагностики в лечении рака молочной железы. Теперь перед нами новая глобальная цель – изменить отношение общества к этой проблеме".

Центр поддержки женщин по вопросам РМЖ "Вместе" будет функционировать на благотворительные пожертвования. Его создатели приглашают к сотрудничеству потенциальных партнеров и спонсоров, готовых оказать помощь и поддержку Центру в различных форматах: материальная помощь, волонтерство, информационная поддержка, проведение совместных акций и мероприятий.