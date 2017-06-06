В Коломенском пройдет Kaspersky Geek Picnic 2017
Евгений Касперский, генеральный директор "Лаборатории Касперского" так прокомментировал участие компании в этом знаковом мероприятии: "Мы всегда считали себя в хорошем смысле "гиками" – то есть людьми, увлеченными необычными вещами, наукой, всем новым, инновационным, прорывным. Поэтому и тема будущего нам очень близка. Для нас это абсолютно логичный шаг – объединиться с организаторами Гик-Пикника, чтобы сделать этот праздник науки и технологий еще более масштабным. Увидимся летом в Коломенском!".
Постоянный друг фестиваля – глобальная платежная платформа PayPal, поддерживает мероприятие начиная с 2014 года. Каждый год стенд PayPal наполнен гиковскими развлечениями – от квестов до кафе с роботами-официантами. В этом годуPayPal также удивит и порадует как постоянных гостей фестиваля, так и новичков.
"Мы очень любим Geek Picnic, – комментирует Владимир Малюгин, глава PayPal в России. – Событие объединяет людей, которые смотрят в будущее, что очень близко нам по духу. Мы постоянно думаем о том, как меняется жизнь вокруг, и как мы можем соответствовать этим изменениям уже сейчас, – будь то инновационные способы оплаты или сервисы, которые качественно изменяют сферу покупок. Да и вообще мы просто по-человечески мечтаем об интересном будущем – вместе с командой, которая уже седьмой раз организует Geek Picnic".
Темой Kaspersky Geek Picnic станут "Игры разума". Такое направление было задано благодаря развитию искусственного интеллекта, последним достижениям в медицине, нейронауках, технологиях дополненной и виртуальной реальности. Ученые со всего мира будут рассказывать о своих исследованиях и дискутировать между собой. Вот лишь некоторые из тем, которые будут затронуты на мероприятии: "Является ли современный мир иллюзией?", "Можем ли мы обрести бессмертие?", "Как технологии и совмещение человеческого мозга с компьютером позволят расширить наши способности?", "Можно ли будет взломать мозг для получения информации?" Хедлайнером фестиваля станет известный популяризатор науки – астрофизик Лоуренс Краусс (Lawrence Krauss), автор более 300 научных работ и целого ряда книг.
Помимо научной и образовательной программ гостей Kaspersky Geek Picnic ждут интерактивные летние развлечения. К примеру, будет проведен чемпионат дронов, каждый посетитель которого сможет насладиться волнующим шоу, поболеть за команды, делая ставки, и оказаться первым на трибуне спорта будущего.
Но Kaspersky Geek Picnic – не просто фестиваль. Организаторы ставят перед собой цель создать прототип мира будущего. Вот что говорит по этому поводу главный идеолог проекта Николай Горелый: "Наша цель в этом и последующих годах – сформировать полноценный город-мир, в котором будут созданы улицы и тематические пространства. То, что мы делаем сейчас, станет прообразом фестивального города будущего". Поэтому в 2017 году в дополнение к традиционным зонам науки, технологий и искусства появятся зоны, посвященные киберспорту, инди– и аркадным играм, а также косплею и современной комикс-культуре. Кроме того, на фестивале будет представлена экспериментальная зона кибатлона с демонстрацией "умных" вспомогательных устройств для паратлетов.
На главной сцене фестиваля гостей будут ждать научные шоу с разрядами молний и зрелищными химическими реакциями, косплей-опера с арией Дивы Плавалагуны из культового фильма "Пятый элемент", а также вручение премии имени Гарри Гудини, учреждённой научно-популярным видеоканалом Sci-One и медико-генетическим центром "Генотек" за демонстрацию паранормальных способностей в условиях поставленного научного эксперимента.
Отдельного упоминания стоит фудкорт с тематическими блюдами: "Фалафелем-Чубаккой", "Суперпеченьем Вуки", напитком "Слёрм" и острыми бургерами из "Ресторана на краю Вселенной".
Наконец, часть развлечений фестиваля будет создана в стиле безумных японских телешоу, поэтому даже те, кто не решатся стать участниками летнего сумасшествия, точно получат удовольствие от наблюдения за процессом.
Ну а 24 и 25 июня международный фестиваль Geek Picnic 2017 соберет всех адептов науки, искусства и технологий в Пулковском парке в Санкт-Петербурге. Хедлайнером первого дня Geek Picnic в Северной столице станет английский биолог, популяризатор науки Ричард Докинз.
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