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Jaguar и Land Rover стали доступнее

Компания Jaguar Land Rover представляет инновационный веб-сервис Jaguar и Land Rover Connect. Благодаря ему процесс выбора нового автомобиля становится еще более прозрачным и удобным.
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Сервис Connect построен по принципу "одного окна". Здесь представлены все необходимые функциональные инструменты для того, чтобы подготовиться к покупке максимально удобно и эффективно. 

Теперь весь подготовительный этап приобретения автомобиля перенесен в онлайн-пространство, а значит, покупатель может заняться этим вопросом в любое удобное время и в любом месте. В дилерский центр достаточно приехать лишь для оформления покупки.

Зайдя в раздел "Автомобили в наличии" или "Подобрать автомобиль", пользователь получает список доступных автомобилей Jaguar и Land Rover в официальных дилерских центрах по всей стране. Информация об автомобилях включает не только рекомендованные цены, но и условия всех актуальных специальных предложений и программ от компании Jaguar Land Rover Россия и дилеров с указанием скидок, условий Trade in и кредитования.

Благодаря сервису Connect покупатель также может найти детальное описание комплектаций и фотографии всех представленных автомобилей – как новых, так и с пробегом, сертифицированных по программе Approved. Новый сервис позволяет покупателю произвести мгновенную онлайн оценку своего текущего автомобиля на основании данных аналитического агентства "Автостат".

С мая 2017 года для клиентов из Москвы и Санкт-Петербурга доступен альтернативный вариант – автомобиль можно будет выставить на Trade in аукцион, в рамках которого официальные дилеры будут назначать свои ставки за представленный лот, а победителем станет тот дилер, который предложит максимальную ставку в течение 24 часов. Узнав остаточную стоимость своего автомобиля, пользователь сервиса может выбрать наиболее оптимальную модификацию новой модели, при необходимости подобрать кредитную программу и отправить заявку дилеру. 

В самое ближайшее время покупатели также смогут осуществлять онлайн бронирование автомобиля, внося залоговую сумму в размере 30 тысяч рублей. Автомобиль в этом случае резервируется на срок до недели (в зависимости от дилера) до внесения полной суммы.

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