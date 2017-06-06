Jaguar и Land Rover стали доступнее

Сервис Connect построен по принципу "одного окна". Здесь представлены все необходимые функциональные инструменты для того, чтобы подготовиться к покупке максимально удобно и эффективно.
Теперь весь подготовительный этап приобретения автомобиля перенесен в онлайн-пространство, а значит, покупатель может заняться этим вопросом в любое удобное время и в любом месте. В дилерский центр достаточно приехать лишь для оформления покупки.
Зайдя в раздел "Автомобили в наличии" или "Подобрать автомобиль", пользователь получает список доступных автомобилей Jaguar и Land Rover в официальных дилерских центрах по всей стране. Информация об автомобилях включает не только рекомендованные цены, но и условия всех актуальных специальных предложений и программ от компании Jaguar Land Rover Россия и дилеров с указанием скидок, условий Trade in и кредитования.
Благодаря сервису Connect покупатель также может найти детальное описание комплектаций и фотографии всех представленных автомобилей – как новых, так и с пробегом, сертифицированных по программе Approved. Новый сервис позволяет покупателю произвести мгновенную онлайн оценку своего текущего автомобиля на основании данных аналитического агентства "Автостат".
С мая 2017 года для клиентов из Москвы и Санкт-Петербурга доступен альтернативный вариант – автомобиль можно будет выставить на Trade in аукцион, в рамках которого официальные дилеры будут назначать свои ставки за представленный лот, а победителем станет тот дилер, который предложит максимальную ставку в течение 24 часов. Узнав остаточную стоимость своего автомобиля, пользователь сервиса может выбрать наиболее оптимальную модификацию новой модели, при необходимости подобрать кредитную программу и отправить заявку дилеру.
В самое ближайшее время покупатели также смогут осуществлять онлайн бронирование автомобиля, внося залоговую сумму в размере 30 тысяч рублей. Автомобиль в этом случае резервируется на срок до недели (в зависимости от дилера) до внесения полной суммы.
Будут освещены темы, касающиеся современных представлений о сексуальности
главное событие лета для тех, кто бесконечно увлечен технологиями и искусством
Церемония в этом году будет особенной
Фестиваль давно перестал быть только музыкальным событием
Встреча состоится на Олимпийском проспекте
На празднике мороженого была представлена яркая развлекательная программа
В такой оценке сошлись представители многопрофильного медицинского холдинга "СМ-Клиника" и ведущих российских медицинских вузов
Престижная церемония в области моды, стиля и красоты соберет столичную богему в Vegas City Hall
7 июня в кинотеатре Октябрь пройдет главная SMM конференция года
#ZBFest–2017 – это не просто музыкальный праздник, а событие, которое приобретает международный формат
Запись с рукоблудием актера в женской одежде стала хитом
Примадонна оказалась с певицей за одним столиком в кафе
Эксперты считают, что 64-летняя Брижит Макрон задала новые стандарты образа первой леди
Пожилых людей возмутили представленные на фотографиях образы