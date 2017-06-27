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В Москве пройдет VII Международный фестиваль видеоарта

Фото: пресс-служба
Международный фестиваль видеоарта Сейчас&Потом подводит промежуточные итоги первых семи лет и проходит в этом году без открытого приема заявок. За время проведения Фестиваля организаторы получили 4,5 тыс. заявок от художников из 80 стран мира от Колумбии до Австралии. Из них участниками Фестиваля стали 209 художников из 42 стран. За эти 7 лет Сейчас&Потом стал полноправным членом мирового сообщества фестивалей видеоарта и был представлен в Италии, Германии, Испании, Эфиопии, Украине, Японии, Греции, Индии, Швеции, Мексике, Бразилии, США, Перу, на Канарских островах. Каждый год директор Фестиваля готовит программы для итальянского канала видеоарта VisualcontainerTV International Videoart Web Channel.
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В 2017 году организаторы Сейчас&Потом предлагают вспомнить лучшие работы, представляя их ретроспективу, а также показывают новые проекты участников Фестиваля прошлых лет. Ведь флешбэк (англ. flashback) – это отклонение от привычного хода вещей в пользу взгляда в прошлое. В этом году посетители увидят видеоработы 47 российских и зарубежных художников.

Выставка "Флешбэк’17", которая займет несколько пространств в ЦТИ Фабрика, включая ее самый большой зал – Цех Оливье, посвящена памяти.

Фото: пресс-служба

Среди участников - марокканская художница Лейла Алаоуи (1982-2016), погибшая во время террористического акта в Уагадугу в Буркина-Фасо. Мы всегда будем помнить Лейлу. На выставке представлена ее работа "Переправы", отмеченная специальным упоминанием жюри фестиваля Сейчас&Потом’14. Это видео о долгом и мучительном пути мигрантов из Африки к европейским берегам.

Художницы из Великобритании Майрид Маклин ("Мэри| зашифрованная серия 1") и Мариам Тафакори ("Поэма и камень") обращаются к своим детским воспоминаниям, встраивают прошлое в настоящее и воскрешают память детства, хранящуюся в солнечных бликах и старых фотографиях, в запахах и телесных ощущениях.

Фото: пресс-служба

Наташа Данберг из Швеции извлекает коллекцию воспоминаний из бездонной дамской сумочки ("Багаж").

Вика Илюшкина и Майя Попова (Россия) в работе "Утраченные фрагменты" воссоздают моменты прошлого с помощью языка пластики.

Художник из Германии Бенджамин Рамирес Перес ("Похититель тела") создает фильм – воспоминание, по словам автора "своего рода паразитический фантастический ремейк" фильма Барбары Лоден "Ванда" 1970 года, объединяя фрагменты "найденной пленки" и снятые им самим кадры.

Клеменс Вильхельм (Германия) в работе "Когда ты меняешь свой взгляд на вещи, они тоже меняются" помещает в пространство памяти отсутствующее и исчезающее, наблюдая за жизнью вещей и оставляя людей за кадром.

Память о случайных встречах у российской художницы Александры Митлянской ("Face Book") претворяется в созвездие мерцающих лиц.

В Цехе отделки ЦТИ Фабрика каждый день нон-стоп будет проходить ретроспективный показ всех работ, завоевавших призы и отмеченных специальным упоминанием жюри Сейчас&Потом. Среди лауреатов фестиваля такие художники как Бенджамин Рамирес Перес (Германия), Мейрав Хейман (Израиль), Клеменс Вильхельм (Гемания), Наташа Данберг (Швеция), Филип Габриэль Пудло (Польша), Александра Митлянская (Россия), Тамар Меир (США), Ник Джордан (Великобритания), Мари Франс Жирадо (Канада), Юлия Курек (Польша), Тушар Вагела (Индия), Чанг-Джин Ли (США), Бадр Эль Хаммами (Франция), Дмитрий Венков (Россия), Юки Хиракава (Япония), Брит Банкли (Новая Зеландия), Таус Махачева (Россия), Хаим Сокол (Россия), Даниель Пешта (Чехия), Марина Черникова (Россия), Майрид Маклин (Великобритания), Роман Мокров (Россия), Михаил Алексеенко (Украина), Елена Артеменко (Россия) и другие.

В специальной программе Сейчас&Потом – ретроспективный показ программ фестивалей видеоарта разных стран, перформансы, встречи с художниками и круглые столы.

Фестиваль видеоарта Сейчас&Потом ежегодно показывает широкой аудитории срез мирового современного видеоарта. В 2011–2013 годах фестиваль проводился в Московском музее современного искусства. В 2014 году – в Государственном музее истории ГУЛАГа. В 2015 г. – во флигеле Руина Государственного музея архитектуры, в 2016 – в Государственном Дарвиновском музее.

Марина Фоменко, директор Фестиваля: "Флешбэк’17" – это взгляд и в прошлое, и в будущее с остановкой в настоящем. В зале Оливье ЦТИ Фабрика на выставке с одноименным названием мы покажем новые работы художников – участников фестиваля, среди которых – победители Сейчас&Потом разных лет. Говоря об итогах, точно можно сказать, что это были очень насыщенные, динамичные и продуктивные 7 лет. Интерес к видеоарту и к Фестивалю растет с каждым годом. Выставки и показы нашего проекта проходили в Санкт-Петербурге (Малая сцена Александринского театра, Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения), Самаре (галерея Виктория, ТК Амбар), Красноярске (Дом Кино), Калуге (Дом Музыки), Кирове (Вятский художественный музей им. В.М. и А.М. Васнецовых), Краснодаре, Саратове и др. В Москве Сейчас&Потом побывал в Музее Москвы и в РГГУ, в "Электронной гостиной" Политехнического музея и на фасаде Дарвиновского музея, в галерее "МАРС" и в Биологическом музее им. К.А. Тимирязева. Большие планы у нас и на следующие 7 лет".


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