Крупнейший фестиваль детских развлечений "Мультимир" откроет лето на ВДНХ

С 31 мая по 4 июня 2017 года в Москве в 75-м павильоне ВДНХ пройдет крупнейший в России фестиваль развлечений для детей и их родителей "Мультимир". Второй год подряд организаторы собирают под одной крышей ведущие анимационные студии России и мира и дарят юным посетителям встречу с самыми любимыми мультперсонажами.

Главный летний праздник "Мультимир", приуроченный ко Дню защиты детей и началу каникул, в этом году стартует в последний день календарной весны – 31 мая. К этому дню в пространстве 75-го павильона ВДНХ вырастет целый город, состоящий из множества удивительных игровых площадок. Ведущие анимационные студии России воссоздадут в реальности сказочные миры своих мультсериалов, чтобы юные посетители смогли окунуться в неповторимую атмосферу волшебства.

Персонажи самых известных и любимых мультфильмов уже с нетерпением ждут встречи со своими маленькими поклонниками: "Маша и медведь", "Ми-ми-мишки", "Смешарики", "Три кота", "Лунтик", "Барбоскины", "Спокойной ночи, малыши!" и многих других. К российским звездам анимации присоединятся их зарубежные коллеги: "Клуб Винкс", "Свинка Пеппа", Angry Birds, Hello Kitty и другие герои мультфильмов с любимых телеканалов "Карусель", "Мульт", "Тлум HD", Ani, "Мама", Cartoon Network и других. Мультгерои не только будут встречать детей на всей территории праздника, но и несколько раз пройдут по центральной аллее "Мультимира" торжественным парадом.

Помимо этого, гостей фестиваля ожидает обширная развлекательная программа: конкурсы, игры, флешмобы, выставки, квесты, мастер-классы от ведущих анимационных студий и крупнейших производителей детских товаров. На главной сцене "Мультимира" все пять дней, с утра до вечера, будет идти увлекательное представление с участием лучших детских музыкальных коллективов страны. На большом экране покажут премьерные серии самых популярных мультсериалов.

Москва, проспект Мира 119,стр. 75, ВДНХ, Павильон 75



Время работы: 31 мая – 04 июня 2017, с 10:00 до 19:00

Кассы и вход закрываются в 18:00.