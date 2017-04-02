Юрий Розум пригласил звезду проекта "Лучше всех!" на фестиваль "Звездный"

Космический мир классической музыки. В этом году гостей ждет насыщенная именами программа.

2017 год – юбилейный для отечественной космонавтики. Мы отмечаем 60-летие запуска первого искусственного спутника земли и 35-летие первого полета в космос в качестве космонавта-иссле дователя корабля Союз Т-7 Светланы Савицкой, 80-летие первой в мире женщины-космонав та, Героя Советского Союза Валентины Терешковой, 110-летие основоположника российской космонавтики, конструктора и ученого Сергея Королева. Эти события найдут отражение в рамках 13-го фестиваля искусств "Звездный", который в 13-й раз проводит Международный благотворительны й фонд Юрия Розума.





6 апреля в Информационном центре "ИТАР ТАСС", откуда утром 12 апреля 1961 года по всему миру разлетелось сообщение о полете Юрия Гагарина, cостоится пресс-конференци я. В ней примут участие Юрий Розум – народный артист России, академик РАЕН, профессор, президент Международного фестиваля искусств "Звездный"; Алексей Валов – руководитель администрации Щелковского муниципального района; Нармин Ширалиева – советник Губернатора Московской области по культуре, обозреватель телеканала "Культура", Елена Серова – российский космонавт, испытатель отряда ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина", Максим Дунаевский – народный артист России, художественный руководитель Московской областной филармонии.





Во время пресс-конференции состоится сеанс видеосвязи с Минском, откуда Москву поприветствует ребенок-вундеркинд Соня Курлович – звезда шоу "Лучше всех!" на Первом канала. А в фойе пройдет выставка Костаса Асимиса "Наш Афон" – собрание уникальных фоторабот, рассказывающих о жизни на святом горе.

Откроется фестиваль 9 апреля, когда все православные христиане отмечают Вербное воскресенье. На традиционной площадке фестиваля – в Щелковском районном культурном комплексе прозвучит Концерт №2 Сергея Рахманинова в исполнении Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации и народного артиста России Юрия Розума.

Выступление будет посвящено памяти жертв катастрофы самолета Ту-154 25 декабря 2016 года.



12 апреля – в День космонавтики – артистов будут встречать в легендарном "Звездном городке". В ходе экскурсии можно будет своими глазами увидеть, как происходит процесс подготовки космонавтов, побывать в огромном бассейне-гидрола боратории, оценить масштабы гигантской центрифуги ЦФ-18, осмотреть макеты орбитальных станций и космических кораблей в натуральную величину. В Доме космонавтов Звездного городка состоится премьера документального фильма о Сергее Павловиче Королеве и концерт стипендиатов Международного благотворительно го фонда Юрия Розума. Это событие приурочено к 110-летию основоположника российской космонавтики.

В Чистый четверг – 13 апреля – на сцене Щелковского районного культурного комплекса Юрий Розум исполнит произведения Петра Чайковского.



В Светлое Воскресенье – 16 апреля – на Набережной Серафима Саровского в Щелково состоится пасхальный флеш-моб. Его участники украсят центр города панно из живых цветов.

18 апреля фестиваль "Звездный" будет отмечать 110-летие со дня рождения Владимира Соловьева-Седова , одного из самых значительных композиторов-пес енников в России XX века. В программе Большого детского концерта прозвучат легендарные песни "Соловьи", "Вечер на рейде", "Пора в путь-дорогу". А "Подмосковные вечера" станут финальным номером концерта.



Закрытие "Звездного" состоится 21 апреля в Щелковском районном культурном комплексе. На сцену выйдет образцовый ансамбль солистов "Русские узоры". А солировать будет стипендиат фонда Юрия Розума – Елизавета Антонова.

