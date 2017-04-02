Юрий Розум пригласил звезду проекта "Лучше всех!" на фестиваль "Звездный"
2017 год – юбилейный для отечественной космонавтики. Мы отмечаем 60-летие запуска первого искусственного спутника земли и 35-летие первого полета в космос в качестве космонавта-иссле
6 апреля в Информационном центре "ИТАР ТАСС", откуда утром 12 апреля 1961 года по всему миру разлетелось сообщение о полете Юрия Гагарина, cостоится пресс-конференци
Во время пресс-конференции состоится сеанс видеосвязи с Минском, откуда Москву поприветствует ребенок-вундеркинд Соня Курлович – звезда шоу "Лучше всех!" на Первом канала. А в фойе пройдет выставка Костаса Асимиса "Наш Афон" – собрание уникальных фоторабот, рассказывающих о жизни на святом горе.
Откроется фестиваль 9 апреля, когда все православные христиане отмечают Вербное воскресенье. На традиционной площадке фестиваля – в Щелковском районном культурном комплексе прозвучит Концерт №2 Сергея Рахманинова в исполнении Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации и народного артиста России Юрия Розума.
Выступление будет посвящено памяти жертв катастрофы самолета Ту-154 25 декабря 2016 года.
12 апреля – в День космонавтики – артистов будут встречать в легендарном "Звездном городке". В ходе экскурсии можно будет своими глазами увидеть, как происходит процесс подготовки космонавтов, побывать в огромном бассейне-гидрола
В Чистый четверг – 13 апреля – на сцене Щелковского районного культурного комплекса Юрий Розум исполнит произведения Петра Чайковского.
В Светлое Воскресенье – 16 апреля – на Набережной Серафима Саровского в Щелково состоится пасхальный флеш-моб. Его участники украсят центр города панно из живых цветов.
18 апреля фестиваль "Звездный" будет отмечать 110-летие со дня рождения Владимира Соловьева-Седова
Закрытие "Звездного" состоится 21 апреля в Щелковском районном культурном комплексе. На сцену выйдет образцовый ансамбль солистов "Русские узоры". А солировать будет стипендиат фонда Юрия Розума – Елизавета Антонова.
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