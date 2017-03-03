Как digital-технологии меняют бизнес

23 марта 2017 года в Москве пройдет новая конференция Digital Transformation. Она посвящена процессам глубокого и интенсивного изменения бизнес-активности с максимальным стратегическим использованием digital-технологий. Организаторами выступают РАЭК и Possible Group.

Digital Transformation: главные акценты



Тотальный технологический сдвиг уже очевиден и неоспорим. Конференция Digital Transformation – первая в России площадка для обмена опытом и мнениями, информацией о состоявшихся проектах применения digital-технологий в области принятия управленческих решений, построения коммуникации между потребителем и брендом, инноваций и автоматизации.

Для кого



Конференция предназначена прежде всего для высшего управленческого состава организаций – тех, кто находится в поиске решений и вдохновения на реализацию тотального изменения бизнеса.

Актуальный контент



В рамках конференции Digital Transformation участники обсудят проблемы корпораций, изменения в области дистрибуции и логистики, новые типы построения процессов, поиск новых решений и ниш с помощью анализа больших данных, примеры реализации стартапов внутри компаний, вопросы тотальной персонализации коммуникации и борьбы общества с ней, построение скоринговых процессов в текущей действительности, изменение потребления информации.

Спикеры и участники



Среди приглашенных спикеров: технологические компании, консультанты и бренды, успешно реализующие планы по digital-трансформации: L’Oreal, YUM! (KFC), Kaspersky, Сбербанк, X5 (Перекресток),Nestle, Skolkovo, Правительство Москвы, Альфа Банк, IBS, Билайн, .

Программа