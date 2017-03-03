Квесты, велотуры и гастро-сеты в Крыму

Агрофирма "Золотая Балка" представила концепцию программы винного туризма на 2017 год на туристическом форуме "Открытый Крым". Помимо разнообразных дегустаций и экскурсий на завод и виноградники компания предлагает гостям полуострова специальную программу квеста, связанную с историческими личностями Балаклавы и с местным виноделием.

С конца апреля "Золотая Балка" запускает программу велотуров по Балаклаве, где происходило множество исторических для страны событий. Программа велосипедных экскурсий начнется с массового костюмированного велозаезда в Балаклаве по примеру веломарафонов в Европе. Представители молодежных организаций Севастополя и Крыма, а также все велолюбители смогут принять участие в этом празднике.

Одна из главных экскурсионных программ компании объединит в общую концепцию местное виноделие и локальную гастрономию. В рамках этого проекта накануне майских праздников в Шампанерии ТерруАрт "Золотой Балки" откроется уникальный ресторан на основе крымских продуктов.

Шеф-повар подберет для гостей специальные сеты закусок из местных специалитетов ко всем крымским винам. В мае планируется также открытие винного подвала Шампанерии, который станет настоящей "визитной карточкой" "Золотой Балки". Здесь будут храниться бочки с выдержанными тихими винами и бутылки классических игристых вин. Гостям Шампанерии предложат начать экскурсии с винного подвала, где их познакомят с этапами производства классического шампанского и процессом ремюажа, а затем пригласят на дегустацию.

Форум "Открытый Крым", который проходит в этом году с 1 по 3 марта в Ялте, можно назвать историческим для развития местного виноделия. Впервые за историю винного туризма в Крыму эта тема выделена в отдельную секцию. В рамках форума состоится Презентация новых туристических продуктов эногастрономического туризма Республики Крым и города федерального значения Севастополь.