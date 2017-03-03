Квесты, велотуры и гастро-сеты в Крыму

С конца апреля "Золотая Балка" запускает программу велотуров по Балаклаве, где происходило множество исторических для страны событий. Программа велосипедных экскурсий начнется с массового костюмированного велозаезда в Балаклаве по примеру веломарафонов в Европе. Представители молодежных организаций Севастополя и Крыма, а также все велолюбители смогут принять участие в этом празднике.
Одна из главных экскурсионных программ компании объединит в общую концепцию местное виноделие и локальную гастрономию. В рамках этого проекта накануне майских праздников в Шампанерии ТерруАрт "Золотой Балки" откроется уникальный ресторан на основе крымских продуктов.
Шеф-повар подберет для гостей специальные сеты закусок из местных специалитетов ко всем крымским винам. В мае планируется также открытие винного подвала Шампанерии, который станет настоящей "визитной карточкой" "Золотой Балки". Здесь будут храниться бочки с выдержанными тихими винами и бутылки классических игристых вин. Гостям Шампанерии предложат начать экскурсии с винного подвала, где их познакомят с этапами производства классического шампанского и процессом ремюажа, а затем пригласят на дегустацию.
Форум "Открытый Крым", который проходит в этом году с 1 по 3 марта в Ялте, можно назвать историческим для развития местного виноделия. Впервые за историю винного туризма в Крыму эта тема выделена в отдельную секцию. В рамках форума состоится Презентация новых туристических продуктов эногастрономического туризма Республики Крым и города федерального значения Севастополь.
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