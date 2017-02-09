Российско-иранский деловой форум пройдет в Тегеране
20 февраля в рамках масштабного российско-иранского
взаимодействия состоится Synergy Global Forum
Tehran. Он будет проходить в самом высоком здании Ирана – Бордж-е Милад. На
сцене форума выступят спикеры с мировым именем: Джеффри Джитомер, Аллан Пиз,
Джон Шоул и другие звезды. В зале – 1 500 участников, предприниматели из
России и Ирана.
21 февраля в Azad University пройдут круглые столы при участии экономического и политического истеблишмента, предпринимателей и топ-менеджеров из обеих стран. Повестка стратегических сессий:
22 февраля – поездка в Исфахан, погружение в культуру Ближнего Востока и нетворкинг в неформальной обстановке. Посещение архитектурных шедевров шахской Персии: Площадь Имама, царский дворец Али-Капу, Чехель-Сотун, Мост 33 арок.
Подробности: https://goo.gl/mzWneb
Почему Иран?
Российско-иранский деловой форум станет дополнительным каналом выстраивания торгово-экономических отношений между Россией и Ираном. Снятие с Ирана международных санкций в январе 2016 года стало мощным толчком к развитию иранских рынков, которые представляют большие перспективы для российских предпринимателей. Утепление российско-иранских отношений происходит на правительственном уровне.
Нетворкинг и бизнес-разведка
В этой ситуации для российских предпринимателей складываются благоприятные условия для того, чтобы масштабировать бизнес и выйти на иранские рынки. Свое участие в Российско-иранском деловом форуме уже подтвердили более 300 иранских компаний из различных отраслей – они уже рассматривают сотрудничество с российской стороной в качестве своего стратегического приоритета. У вас будет возможность завязать деловые контакты с ближневосточными партнерами и заключить первые сделки.
Пусть 2017 год станет поворотным в истории вашей компании и вашей жизни – вдохновляйтесь контентом и яркими идеями спикеров форума, участвуйте в стратегических сессиях, чтобы вывести свой бизнес на международный уровень!
Регистрируйтесь: https://goo.gl/mzWneb
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