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Компания "Лазурит" обновляет каталог и повышает сервис

Фото: lazurit.com
Торговый дом "Лазурит", работающий на мебельном рынке более 20 лет, объявил о расширении каталога и новых услугах. Они нацелены на привлечение аудитории и повышение клиентского сервиса.
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Как отметили представители компании, их торговый дом владеет крупнейшей в стране сетью по продаже корпусной и мягкой мебели. Под одноименной торговой маркой свои товары заинтересованной аудитории предлагают полтысячи филиалов, расположенных более чем в 150 городах России.

Целью расширения каталога, как было отмечено, является повышение потребительского интереса с акцентом на широкую аудиторию. В данный момент в каталоге производителя можно найти 25 различных коллекций мебели.

Для удобства подбора и поиска мебель "Лазурит" разделена на категории в соответствии с комнатами, для которой она предназначена – спальни, гостиные, детские, кухни, мебель для офиса, гостиницы и так далее. Кроме комплектов мебели торговый дом также предлагает потенциальным покупателям самостоятельные модели.

Представители торгового дома обратили внимание на то, что их приоритетами являются одновременно универсальность представленной в каталоге мебели и расширенный ассортимент моделей, нацеленный на клиентов любого возраста и стиля жизни. К примеру, в обновленном каталоге компании можно будет увидеть не только модели с фирменным покрытием, но мебель с фасадами из натурального шпона, акрилового материала, а также с инновационным матовым покрытием.

Параллельно в компании решили расширить ассортимент услуг для повышения клиентского сервиса. Все без исключения посетители теперь могут совершить виртуальный тур по салону, а после – оформить и оплатить покупку в онлайн режиме.

Помимо этого для упрощения подбора оптимальной мебели для квартиры или офиса, в торговом доме теперь будет действовать услуга бесплатного выезда дизайнера. Специалист проведет точный замер помещений, где будет установлена мебель, а также оперативно подготовит бесплатный дизайн-проект. В данный момент услуга действует только в городах, где присутствуют филиалы производителя.

Наконец представители компании отметили, что они также предложат заинтересованной аудитории использовать готовые проекты – востребованные и популярные дизайн решения для квартир и офисных помещений. С условиями оказания услуг, перечнем доступных городов, а также с готовыми дизайнами можно ознакомиться на официальном сайте компании.

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