Умер актер Дмитрий Марьянов Скандальный развод Джигарханяна Шоу "Голос" Эксклюзивы Dni.Ru Дом-2

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Пресс-релизы

Финалистка "Голоса" даст большой сольный концерт в Кремле

Анастасия Спиридонова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
19 октября в Государственном Кремлевском Дворце состоится большой сольный концерт Анастасии Спиридоновой. В программе "Я выбираю тебя " выступят и такие звездные гости, как Александр Маршал, Сергей Волчков, Максим Аверин, Александр Панайотов, Михаил Бублик, Георгий Юфа, Los Devchatos.
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В концерте на главной сцене страны прозвучат как уже полюбившиеся хиты, так и новые песни, а также ремейки лучших шлягеров мировой и отечественной эстрады.

Анастасия Спиридонова – финалистка популярного телепроекта "Голос", победитель музыкального шоу Первого канала "Три аккорда". Русская Тина Тернер, как ее называют за непревзойденный тембр и завораживающую манеру исполнения, однако певица легко доказывает, что ее возможности значительно шире. Неповторимый образ артистки сочетает в себе уникальный вокал, артистичность, огненный темперамент и яркую внешность. Анастасия имеет опыт выступления на важнейших официальных мероприятиях российского и международного уровня, таких как Торжественная церемония "Год до XXII Олимпийских игр в Сочи-2014", Чемпионат мира по легкой атлетике (2013), саммит ШОС (Уфа, 2015) и многие другие знаковые мероприятия страны.

Когда: 19 октября в 19:00
Где: Москва, Государственный Кремлевский дворец

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