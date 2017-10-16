Эвелина Бледанс покажет смертельный номер в цирке
Жанр спектакля может удовлетворить даже самого взыскательного зрителя: это и детектив, и комедия с элементами гротеска, и пронзительная лирическая история одновременно. Действие происходит в гримерной цирка одного из европейских городов. В небольшом пространстве сталкиваются: всемирно известный укротитель львов, безнадежно влюбленный в жену мэра города, пара клоунов из Парагвая, у которых контракт на убийство и другие участники шоу. Герои постоянно попадают в неожиданные ситуации, но, несмотря на все препятствия, в финале любящие сердца находят друг друга. Зрителей ожидают искрометные шутки, и, конечно же, талантливая игра актеров.
Главную женскую роль исполнит Эвелина Бледанс. Ее героиня – немного наивная, но очень искренняя, теплая и по настоящему, любящая женщина, в прошлом – цирковая артистка. Чтобы убедительно ее сыграть, актрисе пришлось перебороть свой страх и согласиться на непростую для себя сцену – она впервые будет парить с гимнастическим обручем под куполом "цирка".
Спектакль поставлен динамично, красиво, музыкально, с острым юмором и глубоким философским смыслом. В этом немалая заслуга режиссера – Нины Чусовой, лауреата премий "Московские дебюты", "Чайка", "Гвоздь сезона", за последние несколько лет поставившей более двадцати премьер в главных столичных театрах. "Это детективная история, в которой на фоне политических интриг кипят любовные страсти и решаются судьбы людей. Уморительно смешные ситуации подстраивает нашим героям предвыборная неразбериха, да еще и потому, что все это происходит в цирке. Клоуны, покушение и любовь – только в нашем спектакле все это сосуществует вместе и сразу" – так охарактеризовала Нина Чусова свою последнюю работу.
Спектакль рекомендован всем, кто хочет отвлечься от проблем и посмеяться от души.
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