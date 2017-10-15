В Москве покажут семь чудес

Новогоднее шоу "Семь чудес Москвы" продолжает традиции легендарной московской елки. Над представлением работают прославленные авторы – композитор Максим Дунаевский и детский писатель Андрей Усачев.

С 24 декабря 2017 года по 7 января 2018 года Концертный зал на Новом Арбате откроет свои двери самым юным зрителям и здесь поселяется сказка. Для тысяч детей и взрослых эта сказка будет особенной, ведь она посвящена самой любимой и загадочной Москве.

Раскинувшаяся на семи холмах столица полна чудес, которые на протяжении веков создавали люди. Но только в новогоднее время можно взлететь в небо на конной квадриге прямо с крыши Большого театра, открыть в метро новую "Сказочную" станцию, услышать могучий звон Царь-Колокола, поспорить с персонажами "третьяковских" картин, побеседовать с ожившими памятниками и увидеть сразу всю Россию в одном Парке "Зарядье".

Сказка вдохновит юных и взрослых зрителей изучать свой город, ценить его и беречь. Зрителей ждет трогательная история, великолепная музыка, масштабные декорации и яркие костюмы, 3D и лазерное шоу.

В фойе традиционно будет организована интерактивная развлекательная программа, шоу мыльных пузырей, почта Деда Мороза, цирковые номера с дрессированными животными. После шоу юные гости получат полкило вкусных конфет в новогоднем подарке.