В Москве покажут семь чудес
С 24 декабря 2017 года по 7 января 2018 года Концертный зал на Новом Арбате откроет свои двери самым юным зрителям и здесь поселяется сказка. Для тысяч детей и взрослых эта сказка будет особенной, ведь она посвящена самой любимой и загадочной Москве.
Раскинувшаяся на семи холмах столица полна чудес, которые на протяжении веков создавали люди. Но только в новогоднее время можно взлететь в небо на конной квадриге прямо с крыши Большого театра, открыть в метро новую "Сказочную" станцию, услышать могучий звон Царь-Колокола, поспорить с персонажами "третьяковских" картин, побеседовать с ожившими памятниками и увидеть сразу всю Россию в одном Парке "Зарядье".
Сказка вдохновит юных и взрослых зрителей изучать свой город, ценить его и беречь. Зрителей ждет трогательная история, великолепная музыка, масштабные декорации и яркие костюмы, 3D и лазерное шоу.
В фойе традиционно будет организована интерактивная развлекательная программа, шоу мыльных пузырей, почта Деда Мороза, цирковые номера с дрессированными животными. После шоу юные гости получат полкило вкусных конфет в новогоднем подарке.
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