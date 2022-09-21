"Ходит голый по улице": неадекватный мужик напугал жителей Подмосковья

В Раменском Московской области был замечен пожилой человек, разгуливающий по улице в чем мать родила. Обнаженный экстремал в общественном месте напугал местных жителей. Кто-то даже снял его на камеру.

К счастью, нашлись неравнодушные люди, которые пожалели мужчину. Они поняли, что голый находится в неадекватном состоянии и заслуживает сочувствия. Очевидцы вызвали скорую помощь и увели бедолагу домой.

Психолог Липчинская в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" отметила, что прохожие сделали все верно. По ее словам, у голого гражданина наверняка не все в порядке с психикой и ему требовалась помощь со стороны.

Россияне надеются, что медицинские специалисты смогут улучшить состояние этого человека. Подмосковные врачи порой вытаскивают людей чуть ли не с того света. Например, в Домодедове спасли пенсионерку со скоплением 1,5 литров жидкости в сердце. Об этом сообщает телеканал "360".