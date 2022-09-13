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Регионы
Евгений Пригожин уверен, что жители Петербурга добьются от чиновников уборки снега и мусора

Евгений Пригожин уверен, что жители Петербурга добьются от чиновников уборки снега и мусора

Приостановка закона о реновации является победой петербуржцев. Об этом заявил бизнесмен Евгений Пригожин, отвечая на просьбу издания "Блокнот" прокомментировать решение губернатора Александра Беглова поставить на паузу действие закона о Комплексном развитии территорий .
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По мнению бизнесмена, именно жители Петербурга заставили Смольный пойти на этот шаг.

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Бизнесмен Пригожин тремя словами описал процесс реновации в Санкт-Петербурге

"Не настолько плох Смольный, насколько хороши жители Петербурга. Поздравляю петербуржцев с тем, что благодаря вашей жизненной позиции Смольный, делающий последние 3 года роковые ошибки, вынужден был остановить закон о реновации", — цитирует слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Бизнесмен уверен, что благодаря своей активной жизненной позиции петербуржцы смогут спустить местных чиновников на землю и заставить их начать строить новые станции метро, заняться уборкой снега и мусора в городе, а также вывести на линии необходимое количество автобусов.

КАКИЕ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ ПОКУПАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Фото: peterburg-news.ru/
Автор: 13 сентября 2022, 20:55 Источник: Пресс-служба компании "Конкорд" ✓ Надежный источник

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