В Екатеринбурге скончался участник 10-километрового забега. Уточняется, что 37-летнему мужчине стало плохо на девятом километре трассы.
По данным URA.ru, скорая забрала гражданина в больницу в стабильном состоянии. Обстоятельства выясняются.
В Екатеринбурге скончался участник 10-километрового забега. Уточняется, что 37-летнему мужчине стало плохо на девятом километре трассы.
По данным URA.ru, скорая забрала гражданина в больницу в стабильном состоянии. Обстоятельства выясняются.
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