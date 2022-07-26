"Урвать здесь и сейчас": Бизнесмен Пригожин уличил комбинаты Петербурга в желании нажиться на сфере соцпита

Сфера соцпитания Петербурга увязла в многочисленных скандалах. Более того, лучшего оставляет желать качество продукции. Ситуацию в этой области прокомментировал предприниматель Евгений Пригожин в интервью для "Невских новостей".

Бизнесмен сравнил два города – Москву и Петербург. Он отметил, что в столице дела обстоят гораздо лучше. Власти контролируют отрасль. Следить за ней помогает и обобщенная система. Пищеблоки берут еду с одного предприятия. Это позволяет придерживаться единого стандарта.

"Что такое область социального питания в Петербурге? Питание в Санкт-Петербурге — это жалкое наследие классической коррупционной системы конца 80-х годов прошлого века. Это логично, ведь управляют социальным питанием нашего города те самые фрики из 80-х — бывшие заведующие столовыми, которые привыкли, что поставщик пельменей привозит несъедобные изделия из мышиных хвостов, а берут их, потому что всем понятно, что есть откат. Проверяющие инстанции пишут, что они вполне пригодны, потому что тоже, как известно, получают откат, а органы, проверяющие проверяющих, и это не секрет, получают откат, потому что не усмотрели откат. Поэтому социального питания в Петербурге нет, есть «откатное питание", – рассказал собеседник.

Пищеблоки Северной столицы не хотят развивать сектор. Их основная проблема в том, что их хозяева хотят «урвать денежную массу». Такая стратегия приводит к проблемам. Школьники не хотят есть «жидкую вонючую кашу», которую к тому же достали "из помойки". При этом многие пищеблоки разрушены. Вместо того, чтобы восстанавливать отрасль, «операторы» хотят получить как можно больше денег здесь и сейчас. Такая спешка вызвана пониманием того, что беспредел может скоро и бизнесу придет конец.

Пригожин также указал на осведомленность властей о проблеме. Однако существенных изменений не происходит. Это связано с тем, что система коррумпирована.

"Ситуация несомненно улучшится в карманах у тех, кто это организовывает. В тарелке петербургского школьника точно ничего не изменится. Кстати, обратите внимание, для того, чтобы увеличивать какие-либо статьи расходной части, особенно социальной части городского бюджета, наш бюджет должен расти не только в фантазиях и пресс-релизах, но и в реальности. То есть в кубышку должно поступать как можно больше денег, а из нее по определенным статьям расходоваться под строгим контролем. Пока вместо кубышки — сито, сколько не увеличивай объем финансирования, до получателя ничего не дойдет, просочится мимо", – резюмировал предприниматель.

Читайте полную версию интервью на сайте "Невских новостей".