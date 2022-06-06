В Тюменской области при пожаре погибли 3 человека

В Тюменской области произошла трагедия. По информации URA.ru, в деревне Чаплык погибли три человека.
Это случилось при пожаре в деревянном частном доме. Возгорание началось из-за непотушенной сигареты, сообщает телеканал "360".
В Тюменской области произошла трагедия. По информации URA.ru, в деревне Чаплык погибли три человека.
Это случилось при пожаре в деревянном частном доме. Возгорание началось из-за непотушенной сигареты, сообщает телеканал "360".
Певица вышла на связь
Она переживает
Певице повезло в жизни
Раскрыты подробности разрыва