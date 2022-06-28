В Нижегородской области бык убил мужчину

В Нижегородской области произошла трагедия. Сообщается, что пастух погиб после нападения быка.
П данным телеканала "360", мужчину нашли на ферме без признаков жизни. Устанавливаются все подробности произошедшего.
В Нижегородской области произошла трагедия. Сообщается, что пастух погиб после нападения быка.
П данным телеканала "360", мужчину нашли на ферме без признаков жизни. Устанавливаются все подробности произошедшего.
Звезда очень скрытна
Продюсера раскритиковали
Не постеснялась
Просто другой человек!