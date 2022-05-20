Голый мужик кинулся на ребенка в магазине

19 мая в Краснодаре случился неожиданный инцидент. Мужчина прогулялся на улице буквально в чем мать родила, напугав окружающих. При этом адекватность голого гражданина вызвала серьезные сомнения, сообщает сайт VSE42.RU. В СМИ поступила информация, что бесстыдник зашел в магазин и набросился там на ребенка
В итоге правонарушителя остановили очевидцы. На место прибыли спецслужбы — полиция и скорая помощь. Как передает Царьград, дебошира госпитализировали. В прошлом он уже позволял себе щеголять на людях голышом, но буйства не проявлял.