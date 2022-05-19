"Ресторан для тараканов": Жители Лобни задыхаются от тухлятины под дверью

Жильцы многоквартирного дома в подмосковной Лобне жалуются на неприятные сюрпризы. Под одну из дверей периодически подбрасывают продукты с душком. В итоге запах на лестничной площадке стоит не лучший. Народ, грубо говоря, задыхается от такого ароматического шлейфа.
Как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", народ в соцсетях спорит о причинах тухлятины в подъезде. Есть версия, что это своеобразная помощь для недоедающих жильцов, которые попали в стесненные обстоятельства. Так или иначе около двери уже разместили объявление с надписью "не устраивайте ресторан для тараканов".