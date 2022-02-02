В Туле школьницу госпитализировали после падения наледи с крыши

В Туле школьница пострадала при падении наледи с крыши жилого дома. Уточняется, что подростка госпитализировали из-за полученных травм.
По факту случившегося открыто уголовное делопроизводство, передает RT. Обстоятельства выясняются.
В Туле школьница пострадала при падении наледи с крыши жилого дома. Уточняется, что подростка госпитализировали из-за полученных травм.
По факту случившегося открыто уголовное делопроизводство, передает RT. Обстоятельства выясняются.
Артист не смог пройти мимо
Президент встретился с венгерским коллегой
Операции в его возрасте могут быть опасны
Поэтесса сообщила о тесной связи с певицей