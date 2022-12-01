"Шансов, что он их не увидит, нет": Пригожин рассказал, как петербуржцам достучаться до Беглова на "прямой линии"

"Прямая линия" губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, в рамках которой он должен будет ответить на вопросы горожан, состоится 2 декабря. Однако в настоящий момент непонятно, куда петербуржцам отправлять свои вопросы. Смольный хранит молчание. В аналогичной ситуации с "прямой линией" главы Ленинградской области Александром Дрозденко мероприятие и вопросы к нему начали готовить за две недели.

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