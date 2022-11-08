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Регионы
Равнение на бронзового солдата: фильм Евгения Пригожина "Ржев" и грандиозный памятник привлекли в регион туристов

Равнение на бронзового солдата: фильм Евгения Пригожина "Ржев" и грандиозный памятник привлекли в регион туристов

Военно-патриотический маршрут, пролегающий по Ржеву и окрестностям, попал в список лучших на международном форуме по этнотуризму. В последние три года, сразу после выхода фильма "Ржев" Евгения Пригожина, в город едут всё больше жителей нашей страны.
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Международный форум по этнотуризму состоялся в Уфе, и в его рамках награды вручали победителям финала IX Всероссийской туристской премии "Маршрут года". Конкуренция в этом году проявилась нешуточная, в число претендентов вошли сразу 67 регионов страны, представивших 571 проект. Тверская область в этом списке показала себя очень внушительно, получив сразу четыре награды.

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Министерство туризма Тверской области развивает самые разные направления, стремясь привлечь в регион как можно больше гостей. Статус национального маршрута получили маршруты "Государева дорога" и «По велению души в Тверскую область». Как заявили в пресс-службе правительства, ещё по нескольким проектам, в том числе "Верхняя Волга", объединяющем Тверскую и Ярославскую области, в этом году прошли информационные туры для экспертов туротрасли.

На форуме в Уфе одним из лучших военно-патриотических маршрутов стал проект "Ржев. По следам героев". Он сформирован вокруг Ржевского мемориала Советскому солдату, его посетители имеют возможность зайти в мемориальные музеи, посетить диораму "Ржевская битва", прогуляться по памятным аллеям и парку мира. И всё больше людей стремятся воспользоваться такой возможностью. Число туристов только растёт.

Взрывной интерес к региону возник после выхода военной драмы "Ржев", снятой по инициативе петербурского предпринимателя Евгения Пригожина. Дед бизнесмена Евгений Ильич Пригожин во время Великой Отечественной командовал ротой подо Ржевом. Он даже попал на страницы повести фронтовика Вячеслава Кондратьева "Искупить кровью". Именно экранизацией этого произведения и стал фильм, посвящённый кровопролитному сражению за одну из местных деревень. Картина стала первой российской лентой, посвящённой Ржевской битве, так что к ней было приковано максимальное внимание публики. А через полгода в городе воинской славы открылся грандиозный мемориал, сердцем которого стал красноармеец в окружении стаи журавлей. На открытии памятника приехали президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.

С тех пор сюда не зарастает народная толпа: все стремятся увидеть своими глазами место, где пало столько советских воинов, поклониться роскошному монументу, изучить музейные реликвии. Более 3,5 миллионов человек приехали сюда за последние 3 года.

Фильм "Ржев". Кадр: Youtube

"События последних лет, безусловно, вызвали всеобщий подъём, – отмечал ранее глава Ржевского района Михаил Петрушихин. – Всё началось ещё с показа фильма "Ржев", который шёл во всех кинотеатрах страны. Конечно, ржевитяне всегда помнили военные страницы истории, но, когда ты видишь свой край на большом экране, начинаешь относиться к нему с ещё большим трепетом. А с открытием мемориала ржевская земля ещё сильнее зазвучала на федеральном уровне. У нас делается многое, чтобы люди гордились своей землёй, а район был территорией, где комфортно жить и куда хотят возвращаться. Построена современная железнодорожная станция "Ржевский мемориал". Она стала образцом того, как можно сочетать технологии XXI века и при этом сохранить свою историчность. К 2025 году электрифицируют участок железной дороги, по которому к нам идут "Ласточки" из Москвы. Ещё один грандиозный проект, реализуемый при поддержке областного правительства, – парадный въезд в Ржев, который сделают со стороны трассы "Балтия".

Военно-патриотическим вояжем Тверская область на международном форуме по этнотуризму не ограничилась. Регион также получил награды за "Большое путешествие по Государевой дороге" (межрегиональный маршрут из Петербурга в Москву), "Тверскую Карелию" (этнографический маршрут, где можно расписать горшки и побывать в настоящем карельском доме) и "Весьегонию" (винный маршрут, построенный на дегустации на производстве).

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: пресс-служба правительства Тверской области
Автор: 8 ноября 2022, 15:22

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