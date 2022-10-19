"Больные после таких экзекуций вряд ли выживут": Пригожин сравнил реформы Беглова с опытами "врача-маньяка"

Разоблачение Малахова Страшный диагноз Тарасовой Игры Сонник

Топ новостей недели

Нарушается работа головного мозга: Татьяна Тарасова находится на грани жизни и смерти
"Больше не существует": Растерзанную разъяренными украинцами Земфиру похоронили на Кипре
Денег куры не клюют: скромник Хабенский хозяйничает в элитных квартирах
Сгорела очень быстро: найденную в горах изуродованную до жути Боню не удалось спасти
партнеры
Среда
19 октября
Лента новостей
17:47
"Мама умерла": закрывшая лицо дочь Заворотнюк сообщила страшную новость
16:48
"Там ничего не было": лежащего в земле Цоя достали и публично вытерли ноги
16:13
Военное положение в четырех регионах и уровни готовности: главное из заседания Совбеза 19 октября
15:57
Жуть! Потерявшая волосы после хирургического вмешательства Пугачева натянула на голову убогий парик
15:22
Ну вот и все! Объявлено об уходе с телевидения униженного в эфире Малахова
14:51
В Ленобласти мужчина ранил ножом своего сына
14:18
В Забайкальском крае накрыли подпольный игорный клуб
14:04
Дважды вышла замуж за одного мужчину, а детей родила от разных: как Катя Гордон искала счастье
13:46
В Подмосковье раскупают дорогое жилье
13:41
Вооруженный петербуржец ограбил знакомого
13:33
В Ростовской области при пожаре в частном доме погибла женщина
13:17
Бывшая покоя не дает: жена Тарасова нагло стащила платье у Бузовой
12:53
В Петербурге мужчина погиб в загоревшемся вагончике
12:15
"Я успела": Примчавшая домой Подольская застала подлого изменщика Преснякова за утехами
11:21
"Отсюда не вылезу": Загремевшая в клинику из-за адских болей Бородина услышала горький вердикт
10:20
Меган, подвинься: Всплыла грязная интрижка любвеобильного принца Гарри за спиной у наивной Маркл
09:03
Как купить качественную квартиру на вторичном рынке: главные условия
09:02
Где купить замок по цене "однушки"
09:00
Состоялось прощание: Чернющую Орбакайте привезли на кладбище после нападения разъяренной толпы
06:35
Amber: в ресторане за янтарной колонной выбрали гриль
04:14
Семейную ипотеку продлят до середины 2024
02:27
Новостройки – лидеры продаж в 3 квартале
00:11
Фомин день: что нельзя делать 19 октября 2022 года
21:46
"Никто не имеет права": Певица Валерия раздавила Пугачеву как вошь
21:37
"Уже лет 30": горячо полюбивший Маликов живет на две семьи
20:22
"Время нового героя": оголтелую выскочку Ротару заткнул за пояс простой русский парень
19:38
"Мерзкий старик": Рудковская вцепилась в глотку Невзорова* за поруганную честь
18:40
"Мне очень тяжело": покрытая синяками Кабаева оставила больного ребенка
17:50
"У нее появились малыши": Жизнь Орбакайте резко перевернулась
16:47
"Интересные у них отношения": Акиньшину и Козловского сдали с потрохами
16:37
Мохов бросил ради нее семью, а потом нашел помоложе: как живет актриса Калмыкова после развода
16:24
"Скончалась на месте": дети облили пенсионерку бензином и подожгли
16:00
"У нее обострение": умирающую в Израиле Пугачеву экстренно сплавили врачам
14:38
Положение сложное: Повисшая на грани жизни и смерти Тарасова полностью обездвижена
14:05
"Пробила дно": разъяренные украинцы растерзали двуличную Лорак
14:01
В Подмосковье объявили о завершении частичной мобилизации
13:55
"На грани пропасти": Бросивший жену и детей балабол Смольянинов подписал себе смертный приговор
13:39
Космонавт Артемьев устроил ДТП
13:08
Рассечение от падения: изуродованную Подольскую не удалось спасти
13:08
Развод, смерть ребенка из-за рака, жестокое нападение: как живет звезда "Тайн следствия" Барышев
12:44
Пропавшего внука Пугачевой заметили на границе с Эстонией: Лезет под колючей проволокой
11:52
"Открытый гей": Любитель горячих самцов Лазарев отшлепал сладкую попку на камеру
11:11
Трагедия с самолетом в Ейске унесла жизни 13 человек
11:06
Сглаз, порча, приворот: экс-любовник Волочковой спутался с гадалкой
10:38
"Очень тяжело": залетевшая на старости лет Орлова заливает задыхающийся организм лекарствами
10:21
Гороскоп на неделю с 17 по 23 октября 2022 года
09:58
Эффективный инструмент для инвестиций: как заработать на недвижимости
09:32
"Нездоровое желание сестры": Мертвую Фриске вытащили из гроба и кинули толпе зевак ради наживы
09:00
По стопам Пугачевой: сбежавший из России Пресняков распродает имущество
08:46
"Выкопаю его сам": Над сгнившим в земле телом несчастного покойника Моисеева бесстыдно надругались
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Никто не имеет права": Певица Валерия раздавила Пугачеву как вошь
Рассечение от падения: изуродованную Подольскую не удалось спасти
"На грани пропасти": Бросивший жену и детей балабол Смольянинов подписал себе смертный приговор
Положение сложное: Повисшая на грани жизни и смерти Тарасова полностью обездвижена
"Уже лет 30": горячо полюбивший Маликов живет на две семьи
Ситуация критическая: оступившегося Киркорова отправили под замок
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Регионы
"Больные после таких экзекуций вряд ли выживут": Пригожин сравнил реформы Беглова с опытами "врача-маньяка"

"Больные после таких экзекуций вряд ли выживут": Пригожин сравнил реформы Беглова с опытами "врача-маньяка"

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал вопросы журналиста о деятельности Александра Беглова на посту губернатора. Речь идет о скандальном законе о КРТ, мусорной и транспортной реформах, которые наделали много шума и вызвали недовольство петербуржцев.
прочитано 182 раза

Пригожин сравнил работу градоначальника Северной столицы с врачом, который "ради хохмы" удаляет пациенту жизненно важные органы. По словам бизнесмена, Петербургу грозит гибель, как жертве, которая попала в руки "маньяка".

ПО ТЕМЕ

Беглов не дает Пригожину реставрировать исторический центр Петербурга?

Пригожин: Я планировал создать комфортную среду для бизнеса в Петербурге, но чиновники вставляют палки в колеса

"Представьте себе больницу, в которой орудует "врач-маньяк" и по-тихому во время операции ставит эксперименты. То ради хохмы печень удалит, то почки. Совершенно очевидно, что больные после таких экзекуций вряд ли выживут. То же самое сегодня происходит и с нашим городом, его режет "врач-маньяк". Единственное что радует, врач – не патологоанатом, а то речь шла бы о некрофилии", – приводит слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Бизнесмен ранее отреагировал на новость о том, что губернатор Александр Беглов предложил петербургским депутатам приостановить действие закона о реновации в городе до 2024 года.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Александр Беглов. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Globallookpress.com
Автор: 19 октября 2022, 16:27

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Ну вот и все! Объявлено об уходе с телевидения униженного в эфире Малахова

Вот это поворот!
Шоу-бизнес

Состоялось прощание: Чернющую Орбакайте привезли на кладбище после нападения разъяренной толпы

Могила усыпана цветами
Шоу-бизнес

"Мерзкий старик": Рудковская вцепилась в глотку Невзорова* за поруганную честь

За что так грубо?
Шоу-бизнес

"Отсюда не вылезу": Загремевшая в клинику из-за адских болей Бородина услышала горький вердикт

Не позавидуешь

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 17 по 23 октября 2022 года
Володина призвала россиян прятаться и ждать судьбоносных изменений
Астролог Володина порадовала прогнозом: Юпитер будет насыщать, а не вредить
Гороскоп на неделю с 10 по 16 октября 2022 года

Здоровье

Первый – коронный, третий – похоронный: кто из артистов болел COVID-19 два раза
В России за сутки выявили 22 268 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 40 017 новых случаев коронавируса
Постковидный синдром: что это такое и каковы риски возникновения

Спорт

"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы

Регионы

В Ленобласти мужчина ранил ножом своего сына
В Забайкальском крае накрыли подпольный игорный клуб
Вооруженный петербуржец ограбил знакомого
В Ростовской области при пожаре в частном доме погибла женщина
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+