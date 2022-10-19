"Больные после таких экзекуций вряд ли выживут": Пригожин сравнил реформы Беглова с опытами "врача-маньяка"

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал вопросы журналиста о деятельности Александра Беглова на посту губернатора. Речь идет о скандальном законе о КРТ, мусорной и транспортной реформах, которые наделали много шума и вызвали недовольство петербуржцев.

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