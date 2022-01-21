Саратовец изрезал ножом и задушил собственную мать

Инцидент случился 19 января. 24-летний житель Саратова пришел домой к матери. Между родственниками разгорелся конфликт. Женщина попросила сына уйти, однако он ее не послушал. Она продолжила настаивать на своем, в какой-то момент молодой человек схватил кухонный нож и пырнул им родительницу.
Парень нанес матери множество ударов, а затем взял телефонный провод и начал душить ее. Женщина скончалась от полученных травм. На саратовца завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Как сообщает VSE42.RU, уже признал свою вину и раскаялся в содеянном.