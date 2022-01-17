В Перми неизвестные обстреляли из ружья машину с женщиной и ребенком

В Перми произошел ужасающий инцидент. Сообщается, что неизвестные открыли огонь из ружья по автомобилю, в котором находились женщина и ребенок.
К счастью, пострадавшие отделались испугом. По факту случившегося организована проверка, сообщает URA.ru.
В Перми произошел ужасающий инцидент. Сообщается, что неизвестные открыли огонь из ружья по автомобилю, в котором находились женщина и ребенок.
К счастью, пострадавшие отделались испугом. По факту случившегося организована проверка, сообщает URA.ru.
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