Мужчина украл у жительницы Кемерова пистолет во время попойки

В Кемерове мужчина совершил противоправное деяние. Стало известно, что гражданин похитил пневматический пистолет у своей собутыльницы во время распития спиртного.
Правоохранителям удалось задержать злоумышленника. В отношении него было возбуждено уголовное дело, передает сайт VSE42.RU.
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