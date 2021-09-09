В Забайкалье жетон спас полицейского от гибели. По информации СМИ, злоумышленник выстрелил в блюстителя порядка.
Пуля застряла в жетоне, передает "Царьград". Пострадавший был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.
В Забайкалье жетон спас полицейского от гибели. По информации СМИ, злоумышленник выстрелил в блюстителя порядка.
Пуля застряла в жетоне, передает "Царьград". Пострадавший был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.
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