В Иркутске мужчина и женщина подожгли машину с ребенком внутри

Чудовищная история произошла в Иркутске. По информации прессы, мужчина и женщина подожгли машину, внутри которой находился маленький ребенок.
К счастью, девочке удалось выбраться и спастись. Злоумышленники объявлены в розыск, передает "Царьград".
Чудовищная история произошла в Иркутске. По информации прессы, мужчина и женщина подожгли машину, внутри которой находился маленький ребенок.
К счастью, девочке удалось выбраться и спастись. Злоумышленники объявлены в розыск, передает "Царьград".
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